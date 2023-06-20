Завтрак детства: полезна ли манная каша для взрослых и детей

Ни одно другое блюдо не вызывает столь ярких воспоминаний детства, как манная каша. Наши мамы и бабушки были убеждены, что манка очень полезна детскому организму. Действительно ли это так?

Откуда берется манная каша

Не все знают, что манка не относится к отдельной сельскохозяйственной культуре. Этот продукт мы получаем в процессе переработки пшеницы. Крупа получается в результате грубого помола очищенного зерна, которое раскалывается на сердцевину и оболочку. Для изготовления манки используют только сердцевину. При этом существуют определенные стандарты: минимальный диаметр крупинок составляет не менее 0,25 мм, а максимальный – 0,75 мм.

Содержащийся в манке

Манная каша достаточно калорийна: в 100 г продукта содержится от 328 до 360 ккал (в зависимости от того, из какой пшеницы изготовлена крупа). Меньшую калорийность имеет манка, изготавливаемая из мягких сортов пшеницы, однако крупа из твердых сортов отличается большим количеством углеводов и белков. Также в 100 г продукта содержится:

10-12 г белков;

1 г жиров;

68-73 г углеводов.

В магазине можно увидеть смешанный тип крупы, который имеет энергетическую ценность примерно 100-120 ккал на 100 г продукта.

Гликемический индекс

Гликемический индекс манной каши из мягких сортов пшеницы очень высок и составляет 70 единиц (100 – максимально возможное значение). Если при варке крупы добавить молоко, то эта цифра растет до 80-85. То есть манная каша – это простые углеводы, которые после попадания в организм быстро расщепляются на глюкозу. Из-за этого в крови резко прыгает уровень сахара, не подходящий людям с диабетом. Если нет интенсивной физической перегрузки, избыток углеводов будет оседать в организме как жир. Именно поэтому манную кашу не стоит потреблять людям, которые подвержены лишнему весу.

Однако обладает этим блюдом и положительными свойствами: оно достаточно быстро насыщает, даря заряд энергии, легко переваривается и помогает быстро восстановить запасы гликогена. Это соединение очень нужно тем, кто занимается спортом или тяжелым физическим трудом.

Что полезного в манке

В манной каше, по сравнению с другими крупами, значительно меньше клетчатки, которая нужна, чтобы наша ЖКТ сбалансированно работала. Однако даже этот недостаток может иногда превращаться в пользу. Например, для людей склонных к метеоризму, имеющих чувствительное пищеварение или раздражение кишечника манная каша является идеальным блюдом.

Также манную кашу можно включать в ежедневный рацион при гастрите, спазмах желудка, язвы и т.д. Ведь это достаточно щепетильный продукт, который не раздражает стенки кишечника, легко переваривается и не вызывает тяжести. В составе крупы содержится селен, дополнительно улучшающий иммунитет, положительно влияющий на работу сердца и сосудов.

А еще она помогает справиться с похмельем. И все из-за простых углеводов, которые начинают быстро расщепляться и превращаться в сахар, разрушающий токсины.

Полезна ли манная каша для взрослых

Если мужчины активно занимаются спортом или тяжелым физическим трудом, манную кашу можно включить в их ежедневный рацион. Такая крупа дарит заряд энергии и быстро насыщает. Жировая прослойка из-за лишних углеводов образовываться не будет, ведь при высокой интенсивности они просто сгорят.

Женщинам манную кашу рекомендуют есть, чтобы поскорее восстановиться после родов, тяжелых болезней в послеоперационный период. Это блюдо является подлинным источником энергии. Также в крупе содержатся витамины группы В, положительно влияющие на красоту волос и кожи. Однако чтобы не набрать лишний вес, есть манную кашу нужно с осторожностью.

Манная каша и беременность

Беременным женщинам лучше не употреблять в пищу манную кашу, особенно на поздних сроках беременности. Прежде всего, потому что она способствует набиранию лишнего веса, а это становится дополнительным риском возникновения варикоза, отеков, болей в пояснице. Лучше ограничить употребление манки до 1-2 раз в неделю.

Полезна ли манка детям

Хотя раньше манную кашу использовали даже в качестве прикорма для младенцев от 4-5 месяцев, сегодня пелиатры не рекомендуют давать блюда из этой крупы детям младше трех лет. Этому есть несколько причин. Прежде всего, это блюдо приводит к быстрому набиранию лишнего веса. Также в манке много глютена, который негативно влияет на слизистую кишечника малыша и приводит к плохому усвоению полезных веществ в будущем. У малышей, часто кормящих манной кашей, повышается риск появления аллергии на фитиновую кислоту.

Детям старше трех лет уже можно добавлять манную кашу в рацион. Эта крупа содержит витамины В1 и В2, цинк, фосфор, магний, помогающие укрепить центральную нервную систему, улучшить память, работу головного мозга, а это положительно влияет на обучение и стрессоустойчивость. Витамин Е, также содержащийся в этой крупе, способствует усвоению железа и синтеза коллагена. Последний является важным строительным белком, который входит в состав мышц, костей, кожи и связок.

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