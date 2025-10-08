ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Футбол
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Фундамент успеха: президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко раскрыл секрет стабильности клуба

Текущая серия ФК "Металлист 1925" из восьми успешных матчей, где были ничьи с "Шахтером" и "Динамо", не случайно.

Фундамент успеха: президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко раскрыл секрет стабильности клуба

Президент футбольного клуба Богдан Бойко рассказал, что стабильность результата формируется благодаря ежедневной работе над всеми направлениями деятельности клуба за последние два года. О философии последовательной работы, которая привела харьковский клуб к положительным результатам на поле, он рассказал в своем интервью.

ФК "Металлист 1925" демонстрирует "положительные сигналы" и рост уверенности, которые позволили команде закрепиться в верхней части турнирной таблицы УПЛ. Президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко отмечает, что причины стабильности кроются глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Это не просто эффект краткосрочных решений. В клубе уже более двух лет ведется систематическая работа, направленная на то, чтобы выстроить слаженную структуру в каждой составляющей деятельности ФК "Металлист 1925"", - заявил Бойко.

Руководитель клуба добавил, что внимание уделяется всем ключевым сферам.

"Мы уделяем внимание всем направлениям: спортивному, административному, медийному, аналитическому - ничего не оставляем без внимания. Именно такая последовательная, ежедневная работа формирует тот фундамент, который сейчас дает результат", - Богдан Бойко

Эта системность, как подчеркивает президент футбольного клуба, лежит в основе не только результатов, но и долгосрочной мотивации игроков, создавая систему, работающую "на перспективу". И последствия этой системности уже видны на поле.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie