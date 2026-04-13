ТСН в социальных сетях

Известный футболист пошутил о бомбе в самолете и вызвал коллапс в аэропорту

Аргентинский футболист Эмилиано Эндрицци оказался в центре скандала после шутки о бомбе на борту самолета. Инцидент парализовал работу аэропорта и задержал более 1200 пассажиров.

Анастасия Грубрина
Химнасия и Эсгрима

Фото: футбольный клуб Химнасия и Эсгрима

Аргентинский футболист Эмилиано Эндрицци, играющий за «Химнасия и Эсгрима», был снят с самолета из-за неудачного выкрика о бомбе. Действия мужчины заблокировали работу аэропорта и повлекли задержку более тысячи пассажиров.

Об инциденте пишет Тudn.

Неудачная шутка обернулась арестом футболиста

Футболиста Эмилиано Эндрицци вывели из самолета в наручниках за то, что он крикнул, что везет бомбу в одежде. В социальных сетях распространяется видео, как работники службы безопасности выводят известного футболиста в наручниках из самолета на глазах у других пассажиров.

Случай произошел в одном из аэропортов Аргентины за несколько минут до вылета самолета, когда команда летела из Сан-Сальвадора-де-Жухуй в Буэнос-Айрес. Футболисты должны сыграть матч против «Агропекарио».

Когда самолет готовился к взлету, Эмилиано Эндрицци решил посмеяться над своими одноклубниками и выкрикнул, что везет с собой бомбу.

Экипаж самолета отреагировал мгновенно: началась немедленная эвакуация пассажиров из самолета, в салон поднялась полиция и вывела футболиста. Борт оцепили саперы и полиция, которые в течение нескольких часов проверяли самолет и багаж.

Никакой бомбы не нашли.

От «шутки» пострадали около 1200 человек, которые часами ждали в аэропорту и его терминалах.

Из-за угрозы теракта были остановлены десятки рейсов. Авиакомпании готовят иски против футболиста за простой самолетов и дополнительные расходы на безопасность.

Эндрицци теперь ждут огромные штрафы, судебные иски от аэропорта и перевозчиков, а также уголовная ответственность.

Руководство футбольной команды «Химнасия и Эсгрима» заявило, что поведение игрока было недопустимым. Скорее всего, его ждет штраф или расторжение контракта.

«Клуб выражает полную готовность сотрудничать с властью для немедленного выяснения фактов и ожидает решений, которые будут приняты, чтобы оценить, в этом случае, соответствующие внутренние мероприятия».

Пока футболиста держат под стражей.

Кто такой Эмилиано Эндрицци

Хесус Давид Эмилиано Эндрицци — аргентинский профессиональный футболист, левый защитник в клубе Химнасия и Эсгрима.

Большую часть своей карьеры играл за Институто из Кордовы. В 2023 году Эмилиано Эндрицци присоединился к клубу «Гимназия де Жужуй», где играет и сейчас.

Среди поклонников Эндрицци прозвище El Chavo — из-за сходства с главным героем популярного латиноамериканского сериала «El Chavo del Ocho».

Сейчас футболисту 32 года.

