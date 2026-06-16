"Почему все в розовом?": на Чемпионате мира по футболу 2026 игроки выбрали необычный цвет бутс

Почему на Чемпионате мира по футболу 2026 все в розовых бутсах / © Unsplash

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Чемпионат мира по футболу 2026 постоянно удивляет интересными моментами. Среди них и тот факт, что большинство игроков во время матчей играют в розовых бутсах. Почему они выбирают именно такой цвет, и что это может означать?

О том, почему игроки Чемпионата мира по футболу выходят в розовых бутсах, рассказали Unilad.

Почему почти каждый игрок на Чемпионате мира в розовых бутсах

Ярко-розовая обувь доминирует на Чемпионате мира по футболу 2026. Такая тенденция уже заинтересовала футбольных фанатов, которые начали искать причины выбора розовых бутс.

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Это не секретная договоренность и даже не интересная теория заговора, — все гораздо проще. Реальность сводится к крайне необычному корпоративному стечению обстоятельств, прогнозированию и мелочам науки.

Розовый цвет на Чемпионате мира объяснить просто: гиганты спортивной одежды — Nike, Adidas и Puma, — которые поставляют бутсы подавляющему большинству игроков турнира, выбрали розовый как флагманскую цветовую гамму для флагманских бутс. Это произошло без всяких договоренностей.

Nike выпустил «Breakout Pack» насыщенно розового оттенка, Adidas выпустил коллекцию «Road to Glory Pack» в оттенке «Solar Turbo», а Puma презентовала «Showtime Pack» в градиенте «Poison Pink».

Меньшие бренды начали подхватывать ажиотаж с розовым цветом, в частности Skechers и New Balance.

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Если у конкретного игрока нет эксклюзивного соглашения на обувь, по контракту он должен носить то, что предоставляет спонсор. Выбор брендами розового цвета объясняется несколькими причинами: хорошая видимость на зеленом фоне, хорошая видимость на экранах телефонов и телевизоров.

Дизайнеры обычно планируют линейки спортивной одежды на такие события на два года вперед, поэтому выбор 2026-го был сделан в 2024 году.

Еще один резонанс вызвала розовая форма арбитров на футбольных матчах. ФИФА представила специальную местную форму «Розовый фламинго» для официальных лиц как дань закату и популяциям фламинго в Южной Флориде.

ФИФА хотела отметить выразительную визуальную идентичность города-хозяина матча Уругвай — Саудовская Аравия, который прошел в Майами.

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Усик спрогнозировал, кто победит на Чемпионате мира по футболу 2026

Напомним, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик поделился прогнозом на Чемпионат мира 2026 года по футболу.

По мнению украинского боксера, победителем Мундиаля станет сборная Португалии вместе со своим лидером — 41-летним форвардом Криштиану Роналду, для которого этот ЧМ будет шестым в карьере.

Усик написал: «Это будет Португалия и Криштиану Роналду».

На ЧМ-2026 португальцы сыграют в группе K против Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии. Свой первый матч на турнире команда проведет уже 17 июня против Конго. Сам чемпионат продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде.

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