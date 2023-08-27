Стася Ровинская назвала потрясающую сумму, которую они с Артемом Пивоваровым собрали для ВСУ в США

Певец и тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров завершил свой благотворительный тур по городам Соединенных Штатов.

В проведении мероприятий исполнителю помогала украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская. На своей странице в Instagram она рассказала о результатах тура и рассказала, на что пойдут собранные средства.

Так, по словам Стаси, во время концертов им с Артемом и командой удалось собрать более 66 тысяч долларов, что составляет около двух с половиной миллионов гривен. Все собранные средства будут направлены на протезирование украинских военных.

"Сегодня был последний концерт американского тура Артема Пивоварова. Мы очень устали, но невероятно счастливы! На благотворительных аукционах в пяти городах нам удалось собрать значительную сумму для протезирования военных – 66 000 долларов, или 2 500 000 гривен", – поделилась Ровинская.

Стася Ровинская и Артем Пивоваров с командой / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Напомним, что совсем скоро Артем Пивоваров вместе со своими звездными коллегами будет выбирать свою команду талантливых артистов в шоу "Голос країни-13". Как уже сообщал сайт ТСН.ua, уже стала известна дата первого эфира вокального шоу.

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