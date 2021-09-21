Владимир Остапчук прокомментировал развод Пустовитов: «К сожалению, муж всегда виноват"

Также ведущий дал совет эксам.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук выразил свое мнение относительно развода Саши Бо и Игоря Пустовита.

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В Instagram-stories у шоумена спросили, что он думает касательно развода звездной пары. На что Владимир ответил, что "не следит за чужой жизнью". Однако, Остапчук признался, его не обошла эта тема.

Его удивляет то, почему в стране всегда в подобных скандалах виноват муж.

"В этой стране муж всегда виноват. Априори. В любом подобном скандале. Сразу "абьюзер", "не мужчина" и далее по списку. Даже если отдал все имущество и поддерживаешь детей — ты виноват", — высказал свою точку зрения Владимир.

Также ведущий посоветовал эксам не "выяснять отношения публично", ведь от этого потом страдать дети. Владимир отметил, что знает это по собственному опыту.

Владимир Остапчук о разводе Пустовитов / instagram.com/vova_ostapchuk

"Через некоторое время, как и у всех пар, появится понимание", - посоветовал эксам шоумен.

Напомним, недавно Игорь Пустовит рассказал свою правду о скандальном разводе с женой. Блогер дал интервью-ответ на упреки экс-любимой.

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