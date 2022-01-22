Жена Павлика планирует сделать ринопластику и увеличить грудь: "Муж против"

Избранница певца поделилась планами на 2022 год.

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – в этом году планирует лечь под нож пластического хирурга.

В своем Instagram блогерша рассказала, что уже этой весной сделает себе маммопластику. К слову, Кате не нравится то, как выглядит ее бюст после грудного вскармливания.

Екатерина Репьяхова поделилась планами на 2022 год / instagram.com/repyahovakate

"Хочу сделать ее (ред. – грудь) одного размера. Они слишком отличаются. Если импланты, то самые маленькие, какие только существуют", — поделилась избранница Павлика.

Екатерина Репьяхова хочет увеличить грудь / instagram.com/repyahovakate

Кроме этого, Катя уже осенью сделает ринопластику. Если ей раньше нравился свой нос, то сейчас она хочет изменить его форму.

"На днях увидела фото блогерши со "старым носом" и поняла, как круто ей с новым. И все. Эта мысль меня не оставляет. Моя сестра сделала ринопластику с таким же носом и довольна", — рассказала Репьяхова.

Екатерина Репьяхова рассказала, почему хочет сделать ринопластику / instagram.com/repyahovakate

Кстати, Виктор Павлик против того, чтобы его жена делала себе ринопластику. Впрочем, скорее всего, Катя поступит так, как запланировала.

Екатерина Репьяхова рассказала, что Виктор Павлик против ринопластики / instagram.com/repyahovakate

"К осени есть время подготовить его морально. Муж по-прежнему против", — добавила Катя.

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