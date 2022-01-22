Жена Павлика планирует сделать ринопластику и увеличить грудь: "Муж против"

Избранница певца поделилась планами на 2022 год.
Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – в этом году планирует лечь под нож пластического хирурга.
В своем Instagram блогерша рассказала, что уже этой весной сделает себе маммопластику. К слову, Кате не нравится то, как выглядит ее бюст после грудного вскармливания.
"Хочу сделать ее (ред. – грудь) одного размера. Они слишком отличаются. Если импланты, то самые маленькие, какие только существуют", — поделилась избранница Павлика.
Кроме этого, Катя уже осенью сделает ринопластику. Если ей раньше нравился свой нос, то сейчас она хочет изменить его форму.
"На днях увидела фото блогерши со "старым носом" и поняла, как круто ей с новым. И все. Эта мысль меня не оставляет. Моя сестра сделала ринопластику с таким же носом и довольна", — рассказала Репьяхова.
Кстати, Виктор Павлик против того, чтобы его жена делала себе ринопластику. Впрочем, скорее всего, Катя поступит так, как запланировала.
"К осени есть время подготовить его морально. Муж по-прежнему против", — добавила Катя.
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