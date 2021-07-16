"1+1" начал работу над вторым сезоном шоу "Маскарад" и объявил имя нового ведущего

Премьера проекта состоится уже совсем скоро.

Телеканал "1+1" готовит для телезрителей премьеру второго сезона одного из самых успешных шоу прошлой осени "Маскарад" — адаптации румынского формата "Mysteries in the spotlight".

Звезды в фантастических костюмах продемонстрируют различные скрытые таланты: танцы, вокал, акробатика, иллюзионизм и многое другое. А двум звездным командам нужно будет отгадать, кто из звезд шоу-бизнеса, спорта, юмора, кино и телевидения скрывается за невероятными образами.

Новым ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко. Об этом стало известно сегодня в прямом эфире инфотейнмент-шоу "Твой день", когда коллеги по площадке Владимир Рябчун и Стася Ровинский поздравили ярким тортом своего коллегу Тимура с новой ролью.

пресс-служба канала "1+1"

"Уже совсем скоро мы встретимся с вами на фантастическом шоу нашей страны "Маскарад". Само название проекта передает те эмоции, которые каждый зритель будет чувствовать во время шоу. Это праздник, во время которого не хочется думать ни о чем, кроме как разгадывать, кто скрывается под образами, над которыми сейчас работают стилисты проекта. Зрителей ожидают яркие постановки от звезд, скрытых за фантастическими костюмами. Шоу удивит даже самого требовательного зрителя, и я с нетерпением жду, когда "Маскарад" увидит вся страна", - сказал Тимур Мирошниченко.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, по правилам проекта, победу одержит та звездная команда, которая отгадает наибольшее количество знаменитостей, скрытых за образами героев, и заработает наибольшее количество баллов. Кто войдет в звездные команды, пока держится в тайне, но уже известно, что телезрителей ждет обновление в их составе. За право первыми открыть звезду, команды будут соревноваться в конкурсе "Липсинк батл", а зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучшей.

пресс-служба канала "1+1"

"Второй сезон шоу "Маскарад" приготовил множество сюрпризов для зрителей. На сцене звезды откроют удивительный мир фантастических героев. Они будут не только петь, но и удивлять фокусами, опасными трюками, зажигательными танцами и другими способностями. Артисты будут скрываться за образами культовых персонажей. Такими страна их еще не видела", - заинтриговал руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Режиссерами второго сезона "Маскарада" стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, уже известны по работе над проектами "Танцы со звездами", "Голос країни", "Липсинк батл" и номером для легендарной Pink на Brit Awards.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.

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