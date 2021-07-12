"1+1" начал съемки сериала "Джек и Лондон" и рассекретил имена актеров

В сериале покажут историю молодого преуспевающего столичного юриста.

Телеканал "1+1" в партнерстве с медиасервисом MEGOGO начал съемки сериала "Джек и Лондон".

Это - комедийный детектив, в котором покажут историю молодого преуспевающего столичного юриста Влада. Он пытается избавиться от наваждения, так как считает, что разговаривает с Джеком - собакой своего брата Леонида.

пресслужба каналу "1+1"

По сюжету сериала, Владу придется отказаться от перспективной карьеры в лондонском суде. Вместо этого эму придется спасать родной город Заря от экологической катастрофы и выяснить, кто подставит и посадили в тюрьму его родного брата-полицейского Леонида. И единственным союзником, и помощником Влада будет пес Джек, с которым, как оказывается, даже таки есть, о чем поговорить.

пресслужба каналу "1+1"

Создатели сериала отмечают, что это будет сериальная история с экстраординарным сюжетом, комедийным, но одновременно глубокая и содержательная.

«Должен сказать, что это – самый сложной сценарий в моем жизней. Сейчас главная наша задача не просто создать классную историю, а визуально передать глубинную трансформацию главного героя. Иногда собака может помочь даже большому цинику стать человечней. Случиться ли это с Владом, зрители увидят уже после премьеры», - рассказывает режиссер-постановщик сериала Александр Итыгилов.

пресслужба каналу "1+1"

Кастинг собак на главную роль - Джека длился более года, ее получил бульмастиф Морган. Для четверолапого эта роль станет дебютным в кино.

В сериале сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Николай Боклан, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

пресслужба каналу "1+1"

Над производством продукта работает продакшн студия SFERA FILM по заказу "1+1" в партнерстве с Медиасервисом MEGOGO. Продюсеры от телеканала "1+1" - Максим Кривицкий, Алена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабар. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM - Дмитрий Сафановський. Режиссер-постановщик - Александр Итыгилов. Автор сценария - Марк Лимаренко.

пресслужба каналу "1+1"

За сутки до всеукраинской телевизионной премьеры на "1+1" состоится эксклюзивный допремьерный показ на MEGOGO. Допремьерный показ также будет осуществлен на VOD-платформе 1+1 Video и партнерском проекте "1+1" медиа — Киевстар ТВ.

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