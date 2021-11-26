1+1 начал съемку сериала "Алмаз" со Станиславом Бокланом и Дмитрием Суржиковым в главных ролях

В ленте расскажут о гениальном ученом – Аркадие Ильине.

Телеканал 1+1 и "ПЛАН Б ПРОДАКШН" начали съемку сериала "Алмаз".

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

Это авантюрная приключенческая история с яркой любовной линией. В ленте расскажут о гениальном ученом, виртуозном авантюристе, который тайком вернется в родную Одессу, чтобы публично проучить самозванца, похитившего его изобретение — уникальный алмаз. А на пути к справедливости его ждут интересные приключения и неожиданные повороты судьбы.

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

По сюжету сериала Аркадий Ильин узнает, что в его родном городе состоится аукцион, где на продажу будет выставлен крупнейший в мире искусственный алмаз. Ученый узнает в нем результат своего изобретения и сильно возмутится, ведь инициатором проведения аукциона оказался аферист - Эдуард Баас.

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

Еще в 90-х он жестко "подставил" Ильина и присвоил его изобретение. Аркадий Ильин придумает изысканный план, как элегантно отомстить старому обидчику. Чтобы провернуть "аферу ради справедливости", ученый соберет команду и одним из его помощников станет сообразительный моряк Олег. Но по иронии судьбы он влюбится в Еву – мошенницу, которая также будет охотиться на алмаз.

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

Не помешает ли любовь яркой авантюре ? Удастся ли Ильину, после многочисленных перипетий и рискованных комбинаций его аферы, публично разоблачить коварного Эдуарда Бааса, — зрители узнают уже после просмотра сериала.

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

В сериале сыграют известные украинские актеры: звезда любимого сериала зрителей 1+1 "Папик" и "Папик-2", а также "Родня" – Станислав Боклан. Актер, которого зрители знают благодаря комедии "Сидоренки" – Дмитрий Суржиков. Звезда фильма "Черный ворон" – Алина Коваленко. Легенда украинского кино – Ольга Сумская и другие.

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

Над производством телепродукта работает "ПЛАН Б ПРОДАКШН" по заказу 1+1.

1+1 приступил к съемке нового сериала / пресс-служба канала "1+1"

Генеральный продюсер телеканала 1+1 – Максим Кривицкий. Продюсеры – Инна Кондратюк и Олеся Пазенко. Продюсеры "ПЛАН Б ПРОДАКШН" — Тимур Миндич, Юлия Кушер, Тарас Босак. Автор сценария – Николай Рыбалко. Режиссер-постановщик – Денис Тарасов. Оператор-постановщик – Даниил Дедков.

Читайте также: