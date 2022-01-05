1+1 покажет новый комедийный сериал "Дом Бобринских" с Артуром Логаем в главной роли

Ради съемок в сериале актер научился фехтованию и ездить верхом.

Уже совсем скоро на телеканале 1+1 выйдет новый комедийный сериал "Дом Бобринских" от Студии "Квартал 95".

Сериал расскажет о жизни семьи, которая изменилась в мгновение ока, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого возраста своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо с его свадьбы.

Графа, оказывающегося в своем же имении, но через 150 лет сыграет актер, победитель "Танцев со звездами-5" Артур Логай.

"Мой персонаж – граф Андрей Александрович Бобринский. Этот герой, как и сам проект, для меня стал чем-то особенным. Мне одновременно страшно, волнующее и тепло. "Дом Бобринских" для меня, прежде всего, о семье, о ценностях и о любви. И сейчас я говорю не только о сюжете и героях, но обо всем, через что мы прошли, начиная от кастинга до последнего съемочного дня. С каким усердием, страстью и любовью съемочная группа пытается сделать так, чтобы зрители смогли все это почувствовать и в нужных моментах улыбнуться, посмеяться, а где-то и загрустить", - прокомментировал Артур Логай.

пресс-служба канала "1+1"

Актер также добавил, что до начала съемок был долгий и интересный подготовительный период. Артур научился делать трюки, ездить верхом, фехтовать и многое другое.

Напомним, в сериале семья Бобринских пытается доказать право собственности на все 4-х этажное имение и надеется, что граф поможет им в этом. Да, дворянин теперь живет в обычной современной семье, отношения в которой из-за бытовых проблем нельзя назвать идеальными. С одной стороны, своим присутствием граф создает дополнительные трудности своим родственникам, но в то же время помогает решить многие их проблемы, рискуя оставить своего собственного отпрыска, который должен родиться, без отца. Становясь на защиту семейных ценностей, граф погружает праправнуков в водоворот приключений, не задумываясь, что именно его поступки могут стать причиной проблем семьи на несколько поколений вперед.

пресс-служба канала "1+1"

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

Над производством нового сериала по заказу 1+1 работает Студия "Квартал 95".

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 – Максим Кривицкий, продюсеры – Елена Еремеева, Борис Шефир, Сергей Демидов, Валерия Ткачук, Дарья Жукова.

Креативный продюсер и автор сценария – Александр Щур.

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