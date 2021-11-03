1+1 покажет новый сериал "Джек и Лондон", в котором голосом Бабкина заговорит собака

Музыкант озвучил пса – бульмастифа Джека.

Уже 15 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру комедийного детектива "Джек и Лондон".

В сериале покажут историю молодого успешного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Но неожиданно его жизнь изменится навсегда, а вдобавок собака его родного брата – Джек, начнет с ним… разговаривать. Бульмастифа Джека в серале озвучит известный музыкант, тренер "Лиги смеха" и актер Сергей Бабкин.

пресс-служба канала "1+1"

Предложение подарить свой голос такому интересному киноперсонажу сразу заинтересовало Сергея Бабкина. Как рассказал певец, для него как творческого человека очень интересно озвучить нестандартного героя, стать его голосом.

пресс-служба канала "1+1"

"Я с воодушевлением откликнулся на предложение подарить свой голос герою сериала "Джек и Лондон". Во-первых, потому что эта работа станет моим первым опытом в озвучке животного, для меня это своеобразный вызов. Во-вторых, мне как актеру очень интересен творческий процесс. Не каждый день появляется возможность озвучить пса", - сказал Сергей Бабкин.

Чтобы лучше вжиться в роль Сергей Бабкин буквально следил за поведением, глазами, движениями, чтобы точно найти верную эмоцию и понять как бы это сказал пес.

пресс-служба канала "1+1"

"Я максимально погрузился в процесс, искал нотки, тональность, голосовые краски, чтобы это было натурально, органично и живо. Чтобы это был он на 100%, на время озвучки я стал им, Джеком. Я надеюсь, что мой персонаж получится ярким и объемным", - добавил Сергей Бабкин.

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

Над производством продукта работает продакшн "SFERA FILM" по заказу 1+1 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO и Киевстар ТВ. За сутки во всеукраинской телевизионной премьеры на 1+1 состоится эксклюзивный допремьерный показ на MEGOGO. Допремьерный показ также будет осуществлен на VOD-платформе 1+1 Video и партнерском проекте 1+1 медиа – Киевстар ТВ.

В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

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