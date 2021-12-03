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1+1 покажет новый турецкий сериал "Крылья любви", главную героиню в котором озвучит Ксения Мишина

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1+1 покажет новый турецкий сериал "Крылья любви", главную героиню в котором озвучит Ксения Мишина

пресс-служба канала "1+1"

В новом сериале зрители увидят историю двух влюбленных.

Совсем скоро на 1+1 состоится премьера новой мелодрамы "Крылья любви", оригинальное название "Дочь посла".

В новом сериале зрители увидят историю двух влюбленных – Наре и Саджара. Пару разлучили много лет назад, но огонь их любви не погас и наконец-то у них появился шанс быть вместе. Но на пути к счастью им придется пройти через множество испытаний и жизненных препятствий.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

По сюжету турецкого сериала Саджар и Наре — двое влюбленных, которые хотят связать свою судьбу и мечтают о совместном счастливом будущем. Но отец девушки выступает против этого союза. Тогда молодые люди решаются сбежать и тайно пожениться, но в день свадьбы Наре исчезает…

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"
© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Саджар остается с глубокой раной на сердце и решает, что возлюбленная подчинилась воле отца. Проходят годы, и Саджар находит в себе силы пережить потерю любимой. Он встретил женщину и планирует на ней жениться, но неожиданно в его жизнь врывается Наре и забытые чувства вспыхивают с новой силой. Смогут ли они воссоединиться снова и простить друг другу старые обиды, зрители 1+1 увидят уже совсем скоро.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Главные роли в сериале исполнят популярные турецкие актеры – Неслихан Атагюль и Энгин Акюрек. Исполнительницу главной женской роли – Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина. В увлекательной истории роли исполнят также Ураз Кайгилароглу, Гонджа Джиласун, Тюлин Язкан и другие.

Не пропустите премьеру новой мелодрамы "Крылья любви" уже скоро на 1+1.

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