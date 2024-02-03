"1+1 Украина" покажет авантюрную мелодраму "Никто не идеален" с Артуром Логаем в главной роли

Уже этой весной на "1+1 Украина" состоится премьера авантюрной мелодрамы "Никто не идеален".

В новом сериале зрители увидят звезд сериалов "1+1 Украина" Валерию Ходос, Алексея Нагрудного, Анатолия Тихомирова. Главные роли сыграли молодая украинская актриса Татьяна Злова и известный по проекту "Моя любимая Страшко" и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай. История расскажет о девушке, стремящейся к справедливой мести, чтобы восстановить правду о своей семье.

Кадры из сериала "Никто не идеален", Валерия Ходос

Кадры из сериала "Никто не идеален"

Кадры из сериала "Никто не идеален"

В канун своего 18-летия Саша приезжает в дом своего дяди, чтобы вступить в права наследницы и получить свою половину семейного бизнеса. Однако ее ожидания теплого и радостного приема оказываются иллюзией. Приезд Саши становится причиной окончания спокойной жизни дома, раскрытием секретов прошлого и началом новой истории любви. Некоторые члены семьи готовы на все, чтобы избавиться от нежелательной гости. Однако девушка не отступит. Она разрабатывает свой план игры, направленный на месть обидчикам, раскрытие тайн семьи, восстановление правды.

Кадры из сериала "Никто не идеален"

Производством сериала занималась Art Forms Production по заказу телеканала "1+1 Украина". Продюсеры от "1+1 Украина" – Инна Кондратюк, Олеся Пазенко. Главный продюсер и автор сценария – Татьяна Гнедаш, режиссер – Алина Чеботарева, оператор-постановщик – Константин Воробьев.

Не пропустите премьеру новой авантюрной мелодрамы "Никто не идеален" уже этой весной на "1+1 Украина".

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