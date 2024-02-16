"1+1 Украина" покажет новое военное ток-шоу "Хоробрі серця": эксклюзивные истории героизма украинцев

Телеканал "1+1 Украина" покажет премьеру военного ток-шоу "Хоробрі серця" уже этой весной.

Проект будет раскрывать истории украинцев, военных и гражданских, совершивших подвиги, защищая Украину от российской агрессии, и своими поступками изменили ход истории. В эфире прозвучат эксклюзивные детали решающих сражений и судьбоносных операций и стоящие за ними имена. Кстати, некоторые невиданные материалы будут взяты из личных архивов героев.

Ведущими ток-шоу "Хоробрі серця" станут Валентина Хамайко и Ахтем Сеитаблаев, который во время полномасштабного вторжения и сам ушел на фронт.

Ток-шоу "Храбрые сердца". Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Хоробрі серця" – это очень важный этап в моей жизни. Для меня это история, в первую очередь о настоящих людях с большой буквы. Они небезразличны, иногда слабы, но сильны даже в своей слабости. Они и сами того не зная формируют тебя, помогают и являются маркерами человечности, достоинства и подлинной наполненной жизни. Мы должны творить пантеон собственных героев, ведь о них должна знать вся страна", – комментирует Ахтем Сеитаблаев.

Ток-шоу "Храбрые сердца". Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Истории наших героев наполнены важными деталями. Они помогут многим семьям лучше понять психологию поведения тех мужчин и женщин, кто защищает нашу землю с оружием в руках. Сегодня наши дети знают, что настоящие герои живут не в книгах, настоящие герои ходят среди нас, на украинской земле”, - делится своими мыслями Валентина Хамайко.

К тому же проект "Хоробрі серця" будет иметь и благотворительную миссию. Ток-шоу будет не только рассказывать истории героических украинцев, но и помогать украинским защитникам.

Не пропустите премьеру военного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканале "1+1 Украина" уже этой весной.

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