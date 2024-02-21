"1+1 Украина" покажет основанную на реальных событиях военную драму от Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21"

Свою последнюю роль в картине исполнил актер Паша Ли, который погиб 6 марта 2022 года в Ирпене.

Завтра, 22 февраля, в 22:15 на "1+1 Украина" состоится телевизионная премьера военной драмы режиссера и ведущего нового проекта "Хоробрі серця" Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". В основе - реальная история луганских пограничников.

Лента рассказывает о событиях 2014 года, когда российские оккупанты начали вторжение в Луганскую область. Тогда российские спецслужбы и агенты пытались склонить бойцов Луганского пограничного отряда перейти на сторону врага, но военные вступили в бой против захватчиков, которые превосходили украинцев по количеству не только личного состава, но и военной техники.

Кадр из сериала "Мирный-21"

В фильме сыграли Максим Девизоров, Алексей Тритенко, которые сейчас защищают страну на передовой. Также зрители увидят Евгения Ламаха и Романа Ясиновского. Роль в военной драме "Мирный-21" стала последней для Паши Ли, он погиб 6 марта 2022 года в Ирпене.

Съемки фильма начались в сентябре 2021 года. Фильмировали в Киеве и военной части города Васильков. Само название фильма было выбрано неслучайно, ведь Мирный 21 — адрес квартала, где был расположен Луганский пограничный отряд.

Кадр из сериала "Мирный-21"

Не пропустите телевизионную премьеру "Мирный-21" 22 февраля в 22:15 на телеканале "1+1 Украина".

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