"1+1 Украина" покажет сериал "Тільки живи", в котором снялись профессиональные военные

В субботу, 30 марта, в 19:00 "1+1 Украина" покажет премьеру сериала "Тільки живи". Это история о парне, у которого война забрала все, но помогла найти новое призвание, любовь и научила понимать, что действительно ценно.

По сюжету молодой режиссер Витька мечтает снять крутое кино и попасть на красные дорожки международных фестивалей. Но все планы разрушают полномасштабное вторжение, и теперь ему приходится пересмотреть свои ценности. Незадолго до событий он встречает активистку Олексу, в которую влюбляется.

Фото из сериала "Тільки живи" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Девушка отправляется на фронт, в ее поисках Витька сначала начинает заниматься волонтерством, а затем оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. Здесь он овладевает новыми навыками: от держания оружия до управления дроном, и становится участником важной операции, которая расставит точки над "i" в давнем противостоянии украинского и российского офицеров.

Фото из сериала "Тільки живи" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Фото из сериала "Тільки живи" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Главные роли сыграли звезда "Коло омани" Максим Самчик и актриса театра и кино Дария Творонович. Также в сериале зрители увидят звезду "Спіймати Кайдаша" Григория Бакланова, народную артистку Украины Наталью Сумскую и народного артиста Александра Форманчука, известного по сериалу "Сага". Кроме любимых актеров в съемку военных сцен были вовлечены профессиональные военные. На съемочной площадке работали военные консультанты, среди которых инструктор с "Азова".

Фото из сериала "Тільки живи" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Фото из сериала "Тільки живи" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не пропустите премьеру сериала "Тільки живи" 30 марта в 19:00 на "1+1 Украина".

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