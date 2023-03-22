"1+1 Украина" покажет турецкий драматический сериал "Неверный": о чем он и когда смотреть

27 марта в 17:10 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера турецкого сериала "Неверный" (Sadakatsiz), который является адаптацией известного британского сериала "Доктор Фостер" и снимался в Стамбуле.

В основе сюжета лежит история измены и мести в супружеской паре. Главная героиня по имени Асие — врач, родители которой погибли в автокатастрофе, когда она была маленькая. У Асие есть муж Волкан, семья и друзья которого заменили ей родных людей.

Новый турецкий сериал "Неверный" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Она очень любит своего избранника, но после того, как нашла на шарфевозлюбленного пряди чужих женских волос, в ее сердце поселилось недоверие. Женщина то и дело прокручивает в голове сценарий того, что она будет делать в случае, если муж ее изменяет. Но даже не может представить, с какими сложностями ей придется столкнуться в ближайшем будущем. Асие понимает, что живет в паутине лжи, а когда всплывают подробности измены, ее жизнь рушится и она посвящает себя мести.

Новый турецкий сериал "Неверный" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В главных ролях — Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Мелисс Сезен.

Сериал был номинирован на 7 наград премии "Золотая бабочка-2021" в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и другие, а также в двух номинациях этой же премии 2022 года. Сериал был адаптирован в нескольких странах, среди которых Великобритания, Франция, Индия, Южная Корея, Филиппины и другие.

Сможет ли Асие преодолеть ревность и сохранить семью, смотрите уже 27 марта на телеканале "1+1 Украина".

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