"1+1 Україна" снимает новое оригинальное шоу о сообразительности и объявляет кастинг – подробности

Проект является украинской версией известного британского шоу "THE 1% CLUB".
Телеканал "1+1 Україна" работает над новым проектом по британскому формату "THE 1% CLUB", который стал мировым феноменом.
Цель шоу раскрыть сверхвозможности человеческого мозга. Это нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных областях, сколько развитием когнитивных функций, таких как память, внимание, смекалка, скорость и способность нестандартно взглянуть на окружающий мир. В Украине проект получит название "КЛУБ 1%".
По правилам проекта, в каждой программе 100 участников отвечают на вопросы разной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании и скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на финальный вопрос, на который может ответить только 1% населения Украины, побеждает и получает денежное вознаграждение на реализацию мечты. А также заслуженно может похвастаться тем, что он сообразительнее 99% других украинцев. Сколько денег смогут выиграть победители, станет известно позже.
К слову, прямо сейчас идет кастинг на проект "КЛУБ 1%". Итак, присоединиться и посоревноваться на шоу за денежный приз и звание самого сообразительного можно подав заявку по ссылке. Впоследствии будет избрано 1200 украинцев. Отметим, все герои находятся в равных условиях. Именно поэтому возраст, пол, профессия, знания, полученные в школе или университете, не станут преимуществом. Важно, чтобы героям было больше 18 лет на момент подачи заявки.
Кроме того, просматривая проект со всей семьей, можно будет проверить себя, отвечая на вопросы в интерактивном формате через платформу Megogo, в сотрудничестве с которой разрабатывается специальная версия телеигры.
"Игра "КЛУБ 1%" объединяет развлекательные и образовательные элементы, что позволяет не только наслаждаться программой, но и узнавать что-то новое. Зрители смогут отвечать на вопросы вместе с участниками или участвовать в шоу через интерактивные возможности, предоставленные нашими партнерами", - рассказывает генеральная продюсер телеканала "1+1 Україна" Ольга Захарова.
Дистрибьютором этого форматного проекта является компания BBC Studios. Он уже успешно реализован в 11 странах мира: США, Австралии, Франции, Германии, Греции и других.
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