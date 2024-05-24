"1+1 Україна" снимает новое оригинальное шоу о сообразительности и объявляет кастинг – подробности

Телеканал "1+1 Україна" работает над новым проектом по британскому формату "THE 1% CLUB", который стал мировым феноменом.

Цель шоу раскрыть сверхвозможности человеческого мозга. Это нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных областях, сколько развитием когнитивных функций, таких как память, внимание, смекалка, скорость и способность нестандартно взглянуть на окружающий мир. В Украине проект получит название "КЛУБ 1%".

По правилам проекта, в каждой программе 100 участников отвечают на вопросы разной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании и скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на финальный вопрос, на который может ответить только 1% населения Украины, побеждает и получает денежное вознаграждение на реализацию мечты. А также заслуженно может похвастаться тем, что он сообразительнее 99% других украинцев. Сколько денег смогут выиграть победители, станет известно позже.

К слову, прямо сейчас идет кастинг на проект "КЛУБ 1%". Итак, присоединиться и посоревноваться на шоу за денежный приз и звание самого сообразительного можно подав заявку по ссылке. Впоследствии будет избрано 1200 украинцев. Отметим, все герои находятся в равных условиях. Именно поэтому возраст, пол, профессия, знания, полученные в школе или университете, не станут преимуществом. Важно, чтобы героям было больше 18 лет на момент подачи заявки.

Клуб 1%

Кроме того, просматривая проект со всей семьей, можно будет проверить себя, отвечая на вопросы в интерактивном формате через платформу Megogo, в сотрудничестве с которой разрабатывается специальная версия телеигры.

"Игра "КЛУБ 1%" объединяет развлекательные и образовательные элементы, что позволяет не только наслаждаться программой, но и узнавать что-то новое. Зрители смогут отвечать на вопросы вместе с участниками или участвовать в шоу через интерактивные возможности, предоставленные нашими партнерами", - рассказывает генеральная продюсер телеканала "1+1 Україна" Ольга Захарова.

Дистрибьютором этого форматного проекта является компания BBC Studios. Он уже успешно реализован в 11 странах мира: США, Австралии, Франции, Германии, Греции и других.

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