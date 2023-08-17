"1+1 Украина" снимает новый сериал "Круг Обмана": о чем детективная мелодрама

"1+1 Украина" готовит премьеру детективной мелодрамы "Круг Обмана" с Сергеем Стрельниковым и Екатериной Варченко в главных ролях.

Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам, чтобы вернуть собственную дочь.

Жертва домашнего насилия Лина оказывается за решеткой за убийство собственного мужа. В тюрьме она рождает дочь, которую забирает свекровь, чтобы отомстить. Ребенок чудом остается живым и оказывается в приюте. Оказавшись на свободе, Лина стремится вернуть дочь, но больше всего боится того, что дочь узнает о ее прошлом. Несмотря на все, героиня смело преодолевает жизненные испытания и распутывает кружево лжи, в которую попала.

Кадр из сериала "Коло Омани"

Кадр из сериала "Коло Омани"

"Круг Обмана" – это адаптация корейского формата Lie after lie. Производством по заказу телеканала "1+1 Украина" занимается продакшн "ТриЯда". Съемки проходят в Киеве.

Кадр из сериала "Коло Омани"

Кадр из сериала "Коло Омани"

Кадр из сериала "Коло Омани"

Главные роли исполнят известный украинский актер Сергей Стрельников и звезда сериала "Хозяйка" Екатерина Варченко. В актерский состав сериала также вошли: известная по роли в комедии "Село на миллион" Наталья Васько, исполнитель главной роли "Моя любимая Страшко" Александр Соколов, звезда сериалов "Худшая подруга" и "Актриса" Дарья Легейда и самая молодая ведущая "Сніданку з 1+1" Ефросинья Мельник.

Продюсерами сериала от канала "1+1 Украина" выступают Елена Еремеева, Дарья Жукова. От продакшн "ТриЯда" – Сергей Баранов, Игорь Волков, главный автор Лариса Марцева, исполнительный продюсер Сергей Куприн, режиссеры-постановщики – Александр Тименко и Дмитрий Лактионов.

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