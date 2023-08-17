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"1+1 Украина" снимает новый сериал "Круг Обмана": о чем детективная мелодрама

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
232
Время на прочтение
2 мин
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"1+1 Украина" снимает новый сериал "Круг Обмана": о чем детективная мелодрама

Кадры из сериала "Коло Омани"

Съемки многосерийной ленты проходят в Киеве.

"1+1 Украина" готовит премьеру детективной мелодрамы "Круг Обмана" с Сергеем Стрельниковым и Екатериной Варченко в главных ролях.

Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам, чтобы вернуть собственную дочь.

Жертва домашнего насилия Лина оказывается за решеткой за убийство собственного мужа. В тюрьме она рождает дочь, которую забирает свекровь, чтобы отомстить. Ребенок чудом остается живым и оказывается в приюте. Оказавшись на свободе, Лина стремится вернуть дочь, но больше всего боится того, что дочь узнает о ее прошлом. Несмотря на все, героиня смело преодолевает жизненные испытания и распутывает кружево лжи, в которую попала.

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Коло Омани"
Кадр из сериала
Кадр из сериала "Коло Омани"

"Круг Обмана" – это адаптация корейского формата Lie after lie. Производством по заказу телеканала "1+1 Украина" занимается продакшн "ТриЯда". Съемки проходят в Киеве.

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Коло Омани"
Кадр из сериала
Кадр из сериала "Коло Омани"
Кадр из сериала
Кадр из сериала "Коло Омани"

Главные роли исполнят известный украинский актер Сергей Стрельников и звезда сериала "Хозяйка" Екатерина Варченко. В актерский состав сериала также вошли: известная по роли в комедии "Село на миллион" Наталья Васько, исполнитель главной роли "Моя любимая Страшко" Александр Соколов, звезда сериалов "Худшая подруга" и "Актриса" Дарья Легейда и самая молодая ведущая "Сніданку  з 1+1" Ефросинья Мельник.

Продюсерами сериала от канала "1+1 Украина" выступают Елена Еремеева, Дарья Жукова. От продакшн "ТриЯда" – Сергей Баранов, Игорь Волков, главный автор Лариса Марцева, исполнительный продюсер Сергей Куприн, режиссеры-постановщики – Александр Тименко и Дмитрий Лактионов.

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Дата публикации
Просмотры
232
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