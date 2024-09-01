1 сентября: Дорофеева, Астафьева, Остапчук и другие удивили неузнаваемыми фото из первого класса

Сегодня, 1 сентября, украинцы празднуют День знаний. Так, уже совсем скоро украинские школьники начнут обучение.

В частности, в первый день осени украинские знаменитости погрязли в воспоминания и поделились снимками, где они еще совсем маленькие идут в школу и позируют за партами в школьной форме. На снимках звезд просто не узнать. В то же время артисты не забыли и о поздравлении с первого сентября всех причастных к празднику и поделились своими воспоминаниями с тех пор.

Надя Дорофеева

Архивным снимком со школы певица уже делилась с фанами, но еще раз напомнила важные смыслы. Надя рассказала, как маленькой она вовсе не могла представить, что с ее повзрослением начнется война и учебный процесс уже современного поколения будет прерываться постоянными угрозами со стороны нападающей РФ.

"На фото я. Мне 7. Иду в первый класс и даже не догадываюсь, какая жизнь меня ждет. А жизнь она невероятна. Она непредсказуема и интересна. Она полна надеждами и любовью, разочарованиями и борьбой. Она такая необъятная... Могла ли я подумать, что встречу войну? Я думала, что это невозможно. Все время вспоминаю видео из Киева, что облетело все паблики, где куча детишек, класс первый или второй, бегут в укрытие под звуки взрывов. Наши дети не знают, как это, когда просто учишься и паришься, вызовут ли тебя сегодня к доске, или нравишься ли ты мальчику из параллельного класса. Наши дети – другие. Им пришлось быть сильными и смелыми", - растрогала Дорофеева.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

Даша Астафьева

"Знали бы вы, чего стоила эта улыбка. Поздравляю всех, кто еще слышит звонок", — с юмором прокомментировала свое фото с детства звезда.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

Владимир Остапчук

"Мой первый класс. 1 сентября 1991 года", – подписал снимок ведущий.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

Саша Бо

"С первым сентября!", — поздравила блогерша.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

JULIK

"Для меня первое сентября особенная дата по двум причинам. Первая – это годовщина свадьбы с женой, вторая – выход сына в школу. Для меня школы была тем местом, где я имел возможность самовыражаться и делать первые шаги во взрослую жизнь. Уже в школе, в первом классе я пел с отцом на свадьбах и зарабатывал на то время приличные деньги. Если спросить меня, любил ли я школу – скажу "да". Мне повезло, в первый класс я пошел к своей бабушке, ведь она была учительницей начальных классов. Помню, что школа была тем местом, где я не только учился, но и пользовался статусом внука учительницы. На перерыве заходил к бабушке и подъедал конфеты, но кроме этих привилегий – других не было! Бабушка всегда тщательно и ответственно относилась к моему обучению, поэтому здесь поблажек не было!", - вспомнил первые школьные годы певец.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

SOWA

"Первое сентября всегда сопровождало ощущение, что этой осенью все будет как впервые! Как с чистого листа. Я обожала готовиться к школе: писать длинные списки разнообразной канцелярии, которая бы поощряла меня учиться усерднее, а впоследствии ходить по магазинам и покупать ее. Этот праздник ассоциируются с тем самым утром, когда за моим окном на весь район звучит всем знакомая мелодия звонка. С вышиванками и букетами цветов, которые ты с самого утра покупаешь для учителей", – поделилась исполнительница.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

Соня Плакидюк

"Ваша кулема идет в школу, 1995 год", — подписала свое фото с праздничной линейки фотограф.

Звезды показали свои архивные фото из первого класса

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