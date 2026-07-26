10 лет одиночества, усыновление и отложенная свадьба: как живет Могилевская сейчас и фото ее семьи

Наталья Могилевская с семьей / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Личная жизнь Натальи Могилевской долгое время оставалась загадкой. Но сегодня певица все чаще делится подробностями о возлюбленном и двух дочерях.

Так, еще несколько лет назад звезда откровенно признавалась, что переживала непростой период в жизни, который заставил переосмыслить собственные ценности. Сегодня же 50-летняя Могилевская называет себя по-настоящему счастливой и просто сияет, ведь осуществила самую большую мечту.

Как Наталья Могилевская встретила своего мужчину, почему откладывает свадьбу, как стала мамой двух девочек и что помогло ей кардинально изменить жизнь — читайте в материале ТСН.ua.

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Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Длительное одиночество, депрессия и духовный поиск: тернистый путь звезды к счастью

Прежде чем обрести семейное счастье, Наталья Могилевская сознательно прожила десять лет без отношений. Артистка не скрывала, что тот период стал для нее одним из самых трудных. В свои 35 лет пережила глубокий внутренний кризис, депрессию и полный крах жизни.

В то время певица отправилась в Индию, где много времени посвятила духовным практикам, переосмыслению себя и работе над собой. Могилевская даже дала обещание больше не строить отношения только ради самого факта любви. Она ждала мужчину, рядом с которым испытает внутреннее спокойствие и будет уверена, что «именно он станет отцом» ее детей.

Наталья Могилевская / © elle.ua

Звезда не раз говорила, что те годы научили ее терпению, нежности и умению слышать себя. Как признавалась артистка, только после внутренних смен рядом с ней стали появляться совсем другие люди.

«Когда-то я 10 лет была одинокой, весила 90 килограммов, была в депрессии. Потом я проделала этот анализ, поехала в Индию, начала учиться. А дальше после этого я уже поняла, что я не хочу кого-либо. В моей жизни будет еще один человек, единственный: мой собственный человек. И я ждала, когда сердце отзовется и скажет: „Это он“. Откликнулось — и теперь у меня полный дом детского смеха», — говорила Могилевская.

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Судьбоносная встреча с возлюбленным во время войны: кто стал мужем Могилевской и почему они не спешат в ЗАГС

Ирония судьбы заключается в том, что желанное счастье пришло к артистке именно во время полномасштабной войны. Ее избранником стал Валентин, который, как и сама Наталья, также около десяти лет был одинок. Оказалось, что они давно жили неподалеку друг от друга, однако по-настоящему познакомились только в 2022 году, когда вместе занимались волонтерством.

Наталья Могилевская с мужем / © скриншот с видео

Наталья Могилевская с мужем / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Именно Валентин помог эвакуировать беременную сестру певицы в первые дни вторжения. Артистка делилась, что избранник не военный, однако имеет оружие и в первые месяцы большой войны они «бывали в таких местах, куда боялся вообще кто-то ехать, и проехали всю страну».

Избранника знаменитость до сих пор почти не показывает публике. Но впервые со спины она продемонстрировала его в сюжете ТСН, а теперь делится общими фотографиями в соцсетях, где частично «засвечивает» его лицо.

Наталья Могилевская с мужем

Наталья Могилевская с мужем / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известно также, что Валентин старше певицы, имеет взрослых детей от предыдущих отношений и уже стал дедушкой. Наталья тепло отзывается о его семье и признается, что старшие дочери возлюбленного стали отличным примером для ее детей. Кстати, во время одной из поездок за границу все потомки познакомились между собой.

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Несмотря на крепкие отношения, возлюбленные пока не спешат со свадьбой. Певица объясняет это лаконичным «не ко времени» в период войны. В то же время осенью прошлого года Наталья внезапно появилась с украшением на безымянном пальце, похожем на кольцо, чем спровоцировала слухи о тайном браке. Однако сама артистка их не комментирует.

Дата публикации 15:43, 11.05.25 Количество просмотров 37 Могилевская в День матери показалась на прогулке с мужем и дочерьми

Неожиданно стала мамой двух девочек: история усыновления и как выглядят дочери Могилевской

В конце 2023 года Наталья Могилевская впервые рассказала, что еще в начале полномасштабной войны они с Валентином удочерили двух родных сестер — старшую Мишель и младшую Соню. По словам артистки, решение родилось практически за «одну минуту» после поездок в детские дома и общение с пострадавшими от войны детьми.

Наталья Могилевская с детьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Первые месяцы стали подлинным испытанием. Девочки испытали серьезные психологические травмы. В частности, «старшая несколько раз спасала жизнь младшей», а Соня долгое время почти не спала. Могилевская не скрывает, что много работала с психологами и посвятила все свое свободное время адаптации детей.

Наталья Могилевская с детьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сегодня семья ведет активный образ жизни. Старшая 14-летняя Мишель учится в лицее, занимается легкой атлетикой, уже одерживает первые победы на соревнованиях и даже учится зарабатывать собственные деньги. Подросток подрабатывает помощницей тренера в летнем лагере. Младшая 6-летняя Соня готовится к школе. Обе девочки изучают английский, занимаются творчеством и путешествуют вместе с родителями.

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«Я не такая мама, которая пирожки лепит дома. Но я мама, которая организует команду из 12 человек, чтобы дети были лучшими. Но я и такая мама, с которой можно поехать кататься на скейте», — делилась артистка.

Наталья Могилевская с детьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с детьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В то же время, артистка принципиально не показывает их лиц, рассказывая, что даже в «школах не знают, чьи они дети». По ее словам, это решение продиктовано желанием оградить детей от лишнего внимания после пережитых событий и дать им возможность иметь беззаботное детство. Но все же Наталья публикует кадры детей, но со спины.

Наталья Могилевская с детьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звездная мама утверждает, что за эти несколько общих лет она заметила безумные положительные изменения и успехи в жизни дочерей, но не прекращает психологическую работу с ними. А ныне знаменитость призывает желающих так же не бояться усыновлять. Более того, раньше Наталья признавалась, что еще очень хочет третьего ребенка — сына.

«Я могу сказать, что это решение было одним из самых прекрасных решений в моей жизни. Вот первое решение — когда я решила вообще петь в детстве, и второе — вот это решение усыновить двух моих девочек. Лучшего решения в жизни я не знаю», — растрогала исполнительница.

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Наталья Могилевская с дочерью Мишель

Наталья Могилевская с дочерью Соней

Минус 25 кг и новая жизнь: как муж Могилевской относится к ее изменениям

Вместе с внутренними изменениями изменилась и сама Наталья. За последний год певица похудела примерно на 25 килограммов, полностью изменив образ жизни. Она отмечает, что не пользовалась препаратами для похудения или пластическими операциями. В то же время сделала ставку на дисциплину, интервальное питание, восстановление организма и духовный баланс.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Особую роль в этом сыграл и Валентин. По словам артистки, он любил ее в любом весе и всегда поддерживал, а не критиковал. Именно это, уверена Могилевская, помогло ей еще больше поверить в себя.

«Он любил меня любой. И хочу вам напомнить, что с ним я была весом и 90 килограммов. И когда у меня было 87, он говорил: „О, как красиво, уже такая талия появилась“. Он с большим уважением и даже вдохновением гордится мной. Когда сильный человек, у него есть вот эта щедрость делиться своим уважением и любовью», — откровенно делилась звезда.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская и ее семья сейчас

Сегодня 50-летняя певица живет с возлюбленным Валентином и дочерьми в загородном доме под Киевом и признается, что только сейчас ощутила настоящую гармонию. Она не скрывает: десять лет ожидания были непростыми, однако именно они привели ее к жизни, о которой она когда-то только мечтала.

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«Если раньше я была огнем, то сегодня я действительно стала и огнем, и водой. И дети меня меняют, и мужчина занял в моем сердце мужскую позицию, благодаря чему я смогла расслабиться. Поэтому милые мои, верьте, что Господь дарит вам лучшую судьбу. Даже если ужасные испытания, даже если они длиной в 10 лет, это ничего не значит. Не жалуею ни о одном дне, потому что я изменилась. Я стала только сейчас тем человеком, кто заслуживает и смог принять это счастье», — растрогала Наталья в своей речи.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что недавно редакция ТСН.ua делилась фото украинских звезд без макияжа. В частности, как выглядит натуральная красота Натальи Могилевской можно узнать по ссылке.

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