10-летняя дочь Юрия Ткача рассекретила, как в будущем хочет зарабатывать деньги: отец отреагировал

Юрий Ткач с семьей / © instagram.com/viktoriya_tka4

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Дочь известного украинского юмориста и капитана шоу "Я люблю Украину" Юрия Ткача рассказала о своей профессии мечте.

Так, Лиза в свои 10 лет уже определилась, кем хочет стать. В комментарии "ЖВЛ представляет" девочка призналась, что планирует быть на сцене и развиваться как актриса. К тому же Лиза владеет вокальными данными, над которыми тоже собирается работать.

"Хочу продолжить не только петь, но и выходить на сцену, играть какие-то роли", - отметила дочь шоумена.

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Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach

В свою очередь сам Юрий сначала с иронией отнесся к такому желанию дочери, ведь понимает все трудности профессии артиста. Впрочем, он добавил, что на самом деле будет уважать любой выбор Лизы, чтобы она только была счастлива. Кстати, юная звезда уже играет на одной сцене с отцом.

"Это то, о чем я и мечтал. Это очень крутая и интересная профессия. Если ты скажешь, что очень хочешь, то я тебя в этом поддержу", — отреагировал отец Лизы.

К слову, 10-летняя Лиза уже имеет свой заработок. Помимо игры в разных проектах и на сцене, дочь Юрия Ткача развивает собственный бизнес.