10-летняя известная актриса шокировала, как ее избили в школе: "Говорили становиться на колени и извиняться"

27 ноября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера детективной мелодрамы "Коло омани" с Сергеем Стрельниковым и Екатериной Варченко в главных ролях.

Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам, чтобы вернуть собственную дочь. Дочь главной героини Соломию в сериале сыграет 10-летняя Фрося Мельник, известная как самая молодая ведущая "Сніданку з 1+1".

Афиша сериала "Коло омани" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Актриса рассказала интересные подробности о своей героине и самом процессе съемок. Девочка считает, что е нее есть много чего общего с Солей, поэтому в кадре она чувствует себя довольно непринужденно, будто играет саму себя. Очень эмоциональной и даже сложной для Фроси стала сцена буллинга в школе, ведь она пережила это и в реальной жизни. Актриса откровенно поделилась собственной историей.

"В школе есть одна девочка, она немного старше меня. Однажды она меня унизила. Я пришла домой и рассказала папе, он сказал, чтобы я с ней здоровалась и была вежливой, но общение ограничила. Я так и делала. Через неделю я принесла в школу печенье, чтобы угостить одноклассников, ее тоже угостила. Тогда она спросила дружу ли я с ней, а я сказала, что нет, это просто знак вежливости, как меня и учил папа. Девочка на это очень обиделась и ждала меня в раздевалки со своей подругой. Она взяла меня за передки и сказала подруге бить. Но я с ними справилась, потому что папа всегда меня учил защищаться, когда надо. Они говорили становиться на колени и просить прощения, но я не стала этого делать", — рассказала Фрося.

Фрося Мельник в сериале "Коло омани" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Как отметила актриса, у ее героини Соли по сюжету очень похожая ситуация.

"Ее постоянно оскорбляют в школе за то, что у нее нет мамы, это очень грустно. Потому я взяла ситуацию из жизни и перенесла свои эмоции в Солю, чтобы правдиво сыграть эту роль", — рассказывает Фрося Мельник.

Девочка обязана папе, который учит ее быть смелой и защищаться, когда нужно. А также, призывает говорить о буллинге в школе, кружках или где-нибудь, для того, чтобы защитить и предупредить других детей, которые боятся рассказать своим родителям или учителям о травле.

Фрося Мельник в сериале "Коло омани" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Следите за новыми подробностями и не пропустите премьеру сериала "Коло омани" на "1+1 Украина" уже 27 ноября в 20:30.

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