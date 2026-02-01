10-месячная внучка Снуп Догга умерла: что было известно о диагнозе девочки

Снуп Догг с дочерью / © Associated Press

В семье американского рэпера Снуп Догга произошла трагедия. Его дочь Кори Бродус сообщила о смерти своей 10-месячной дочери Коди, которая родилась преждевременно и долгое время боролась за жизнь.

Девочка появилась на свет на 25-й неделе беременности путем кесарева сечения из-за синдрома HELLP — тяжелого осложнения беременности, угрожающего жизни матери и ребенка из-за разрушения эритроцитов, повышения уровня печеночных ферментов и низкого уровня тромбоцитов. Почти всю свою жизнь Коди провела в отделении интенсивной терапии новорожденных и только в начале января была выписана домой.

Однако уже через 20 дней после возвращения из больницы ребенок умер. О потере Кори Бродус сообщила в Instagram, опубликовав черно-белое фото с дочкой и щемящую подпись: «В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди». Причины смерти публично не уточнялись, но, очевидно, связаны с последствием синдрома.

Дочь Снупп Дога с внучкой

Отец девочки, фотограф Уэйн Дьюс, также поделился эмоциональным постом, признавшись, что дочь навсегда останется в его сердце.

«Никогда не чувствовал себя хуже, чем когда потерял тебя, моя крошка Коди. Но я знаю, ты обрела покой. Папа всегда будет любить тебя», — растрогал Дьюс.

Внучка Снупп Дога на руках у отца

Отметим, Кори ранее не скрывала, что ее беременность была крайне рискованной. Она с детства болеет волчанкой, а в 2024 году перенесла инсульт. Несмотря на сложное состояние, она называла Коди «сильной и стойкой», а врачи отмечали положительную динамику развития младенца. Коди Дрео была первым ребенком Кори Бродус и ее жениха. Для Снуп Догга это была восьмая внучка.