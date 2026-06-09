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10 самых успешных актеров Украины: кто снимается чаще всего, а кто получает по 60 тыс. грн за день
Forbes обнародовал список актеров и актрис, которые являются самыми востребованными во время войны сейчас.
Стал известен рейтинг звезд Украины, кто сегодня является наиболее востребованным в кино и сериалах.
Анализом занималось издание Forbes. Так, лидером списка стал Андрей Исаенко, которого эксперты назвали «самым продуктивным» актером страны. С начала полномасштабного вторжения он появился в 27 проектах, из которых подавляющее большинство — главные роли.
В перечень также вошли другие известные звезды украинского экрана, среди которых Тарас Цимбалюк, Станислав Боклан, Ирма Витовская и Александр Рудинский. Интересно, что именно Боклан и Цимбалюк возглавили другой рейтинг — по уровню заработков. По информации издания, их один съемочный день может стоить около 60 тыс. грн. Тогда как, например, гонорар Жданова и Яремы — в пределах 20-30 тыс. грн, а Иванюк и Ращука — 15-18 тыс. грн.
В то же время эксперты обращают внимание на высокий спрос именно на актеров-мужчин в возрасте от 35 до 45 лет. И в итоге исследования десятка лидеров выглядит так:
Андрей Исаенко
Виктор Жданов
Александр Ярема
Тарас Цимбалюк
Анастасия Иванюк
Ирма Витовская
Александр Яцентюк
Станислав Боклан
Владимир Ращук
Александр Рудинский
Несмотря на сложные условия военного времени, украинская киноиндустрия постепенно возвращается к активной работе. Если в 2022-2023 годах многие актеры соглашались работать по значительно более низким гонорарам из-за ограниченных бюджетов, то сейчас ситуация начала меняться.
К слову, при формировании списка в Forbes учитывали не только количество ролей, но и их значимость. За главных персонажей актеры получали больше баллов, чем за второстепенные образы. Также дополнительные баллы начислялись за участие в кассовых хитах, международных проектах, сотрудничество с мировыми стриминговыми сервисами и победы на престижных кинофестивалях. Отдельно учитывали и персональные награды артистов, полученные как в Украине, так и за рубежом.
Напомним, недавно актер Андрей Исаенко рассказал о дополнительном источнике дохода во время войны и как он стал преподавателем в Киеве.