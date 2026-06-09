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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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10 самых успешных актеров Украины: кто снимается чаще всего, а кто получает по 60 тыс. грн за день

Forbes обнародовал список актеров и актрис, которые являются самыми востребованными во время войны сейчас.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Станислав Боклан, Андрей Исаенко, Тарас Цимбалюк

Станислав Боклан, Андрей Исаенко, Тарас Цимбалюк

Стал известен рейтинг звезд Украины, кто сегодня является наиболее востребованным в кино и сериалах.

Анализом занималось издание Forbes. Так, лидером списка стал Андрей Исаенко, которого эксперты назвали «самым продуктивным» актером страны. С начала полномасштабного вторжения он появился в 27 проектах, из которых подавляющее большинство — главные роли.

Андрей Исаенко

Андрей Исаенко

В перечень также вошли другие известные звезды украинского экрана, среди которых Тарас Цимбалюк, Станислав Боклан, Ирма Витовская и Александр Рудинский. Интересно, что именно Боклан и Цимбалюк возглавили другой рейтинг — по уровню заработков. По информации издания, их один съемочный день может стоить около 60 тыс. грн. Тогда как, например, гонорар Жданова и Яремы — в пределах 20-30 тыс. грн, а Иванюк и Ращука — 15-18 тыс. грн.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

В то же время эксперты обращают внимание на высокий спрос именно на актеров-мужчин в возрасте от 35 до 45 лет. И в итоге исследования десятка лидеров выглядит так:

  1. Андрей Исаенко

  2. Виктор Жданов

  3. Александр Ярема

  4. Тарас Цимбалюк

  5. Анастасия Иванюк

  6. Ирма Витовская

  7. Александр Яцентюк

  8. Станислав Боклан

  9. Владимир Ращук

  10. Александр Рудинский

Несмотря на сложные условия военного времени, украинская киноиндустрия постепенно возвращается к активной работе. Если в 2022-2023 годах многие актеры соглашались работать по значительно более низким гонорарам из-за ограниченных бюджетов, то сейчас ситуация начала меняться.

К слову, при формировании списка в Forbes учитывали не только количество ролей, но и их значимость. За главных персонажей актеры получали больше баллов, чем за второстепенные образы. Также дополнительные баллы начислялись за участие в кассовых хитах, международных проектах, сотрудничество с мировыми стриминговыми сервисами и победы на престижных кинофестивалях. Отдельно учитывали и персональные награды артистов, полученные как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, недавно актер Андрей Исаенко рассказал о дополнительном источнике дохода во время войны и как он стал преподавателем в Киеве.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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