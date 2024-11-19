1000 дней войны против России: Пономарев, Ребрик, Кароль и другие довели до слез эмоциональными признаниями

19 ноября 2024 года исполнилось ровно 1000 дней с момента полномасштабной войны России против Украины.

Более 30 месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение. Враг цинично унес жизни тысячи украинцев и разрушил их дома. Настоящий террор на украинских землях продолжается и сейчас. Однако украинцы каждый раз демонстрируют свою несокрушимость, потому что уверены, что однажды удастся победить кровавого преступника. И, наконец, удастся воплотить единую мечту на всех – жить в свободной мирной Украине.

За эти 1000 дней, пока идет борьба за свободу, было задокументировано огромное количество преступлений РФ, противоречащих любым принципам морали. Украинские звезды в памятный для Украины день поделились своей болью и переживаниями за свой народ. Они напомнили своей миллионной аудитории о сотнях тысяч убитых, раненых, замученных государством-террористком мирных украинцев.

Александр Пономарев

Певец растрогал поклонников стихотворением, которое сам написал ровно в 1000-й день войны.

"Сегодня пришло! К 1000-му дню полномасштабного вторжения:

Нам соромно не буде,

Не буде вже ніколи.

На різних континентах лунатиме в світах

"Слава Україні,

Воїнам-соколам

І Героям слава!" -

В мільйонів на вустах.



Я є українець,

Я є українка.

Ніколи не опустимо погляду свого,

Лиш тільки перед Богом.

В очах бринить сльозинка

В молитві за Вкраїну

І славлячи Його



Відродимо ми неньку,

І будемо ми сильні.

До рідного гніздечка повернуться свої.

Бо в світі нема місця,

Де дихаєш так вільно.

Ніде так не співають

У світі соловʼї.



Нам соромно не буде,

Не буде вже ніколи.

На різних континентах лунатиме в світах

"Слава Україні,

Воїнам-соколам

І Героям слава!" -

В мільйонів на вустах".

1000 дней войны против России – реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Маша Ефросинина

"И сегодня, когда все надписи в Сети раздаются цифрой "1000 дней полномасштабной войны", я понимаю, что написать "тысяча дней февраля" уже будет неправдой... Ведь мы с вами жили эти два с половиной года! Жили по-разному... Но жили... Первые полгода внутри отмирала самая чувственная и важнейшая защитная составляющая психики – там, где у обычного человека живет легкость, радость и наивность – то, что помогает нам быть детьми, а значит, уметь чувствовать иногда веру в чудеса. сказку... Затем последовала фаза стремительного взросления – веры в победу, аккумуляции всех резервов организма. Это для меня открыло осознание, насколько человек – необъятный ресурс внутреннего потенциала", – эмоционально отметила ведущая.

1000 дней войны против России – реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Лилия Ребрик

"Более 20 жертв всего за двое суток. Сотни раненых. В разных городах, городках и селах Украины. Языком цифр — это сухая статистика. Языком сердца — боль, горе, отчаяние, трагедия. А сколько убитых за эти страшные 1000 дней полномасштабной? А за эти 10 лет, 8 месяцев, 29 дней, что вообще длится война? И иногда кажется, что твоя внутренняя чаша боли уже переполнена до краев. Но потом еще капля. И еще… и еще тысяча таких. И ты и сам удивляешься: откуда берутся силы жить дальше? Но ты живешь, хотя чаша все переполняется и переполняется. Но ведь… если живы, то надо жить?", - выразилась знаменитость.

1000 дней войны против России – реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Тина Король

В своих сторис певица написала "1000" на черном фоне. Таким образом Тина не дала своим фанам забыть, сколько дней борются за мир в Украине.

1000 дней войны против России – реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Наталка Денисенко

"Когда меня спрашивают: "Наталка, ты как?", я всегда отвечаю – все хорошо. Даже во времена, когда мне сложно, когда не хочу вставать с кровати, когда кажется, что все не имеет смысла – я всегда нахожу силы! И иногда просто настраиваю себя на самое светлое настроение! Знаете почему? Ибо я точно осознала, что жизнь – одна! И другой возможности прожить ее на максимум не будет! Каждый день, минута и даже секунда – ценны, потому что они даны именно тебе, и жизнь – это не прошлое или будущее, это именно здесь и сейчас. Последние новости поколебали всех нас и этот большой шрам на сердцах украинцев не перестанет болеть никогда… Жизнь такая короткая, не надо тратить ее и тратить на постоянную злость и ненависть! Держитесь и не прекращайте бороться за нашу страну и свое счастье", - призвала актриса.

1000 дней войны против России – реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Екатерина Осадчая

"Вчера я увидела новости и у меня мелькнула мысль: "Бери детей и отвози их куда-то, хоть на запад страны". Потому что в ленте – сплошная тьма, и как из нее выбраться, непонятно. 1000 дней, как россия начала полномасштабное вторжение. Я отогнала мысль о том, чтобы бежать. Чтобы увозить детей. Моя реакция на стресс – не убегать, а биться. Поэтому нужно не изменять себе и биться дальше. В темноте очень страшно. Но вспомните первые дни полномасштабного. Было очень жутко, но каждый из нас знал, что он не один. Мы сплотились и, кажется, отогнали тьму своим светом. Это нормально – бояться. Я боюсь за детей. Это нормально – искать безопасность. Это ненормально – хоронить детей. Давайте биться. Как делают те, кто все эти 1000 дней на фронте. И благодаря кому мы можем оставаться дома", - растрогала ведущая.

1000 дней войны против России – реакция звезд украинского шоу-бизнеса

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