11-летняя дочь Камалии серьезно травмировалась и оказалась в больнице: "Случилась беда"

Украинская певица Камалия поделилась, что ее 11-летняя дочь серьезно травмировалась.

В своем Instagram артистка рассказала, что случилось это в гостях у друзей. Ее дочери играли, однако, к сожалению, с 11-летней Мирабеллой произошел неприятный инцидент. Девочка поскользнулась и ударилась ногой о мебель. Дочери Камалии было больно, поэтому пришлось обратиться за помощью к врачам. Наконец оказалось, что у Мирабеллы перелом пальца ноги.

"К сожалению, случилась новая беда. В гостях у друзей, где девочки весело бегали босиком по комнате, Мирабелла поскользнулась и сильно ударилась пальцем о край мебели. И снова эта знакомая боль и новый перелом, на этот раз пальчика на ноге…", — поделилась артистка .

Камалия показалась в больнице и сообщила, что ее 11-летняя дочь серьезно травмировалась

К слову, только недавно дочь Камалии попадала в больницу с переломом. Тогда девочка упала с электросамоката и сломала руку. Певица делилась, что они с надеждой смотрели на путь выздоровления Мирабеллы и надеялись, что дочери скоро станет лучше. Впрочем, Мирабелла получила новый перелом. Сейчас Камалия надеется, что травмы дочери как можно быстрее заживут.

"Еще совсем недавно я благодарила врачей "Охматдета" за их поддержку и помощь нашей дочери, которая упала с электросамоката и получила перелом руки. Мы с надеждой смотрели на ее путь к выздоровлению, надеясь, что это испытание пройдет. Надеемся на скорое выздоровление нашей маленькой храброй девочки", — добавила певица.

Напомним, недавно 11-летние дочери Камалии вернулись из Лондона в Киев. Артистка показывала щемящее видео их встречи после длительной разлуки.

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