11-летняя дочь Кличко после смерти матери Панеттьери присоединилась к суду: как выглядела Кая

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

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Дочь украинского боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хайден Панеттьери — 11-летняя Кая — присоединилась к судебному заседанию по наследству матери.

Тем временем суд предоставил ее отцу временные полномочия для управления имуществом покойной актрисы — Кличко получил опеку над имуществом Хайден Панеттьери. Заседание прошло 8 октября дистанционно. Девочка ненадолго предстала перед камерой, чтобы подтвердить свое лицо и сообщить судье, что находится вместе с отцом.

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По словам очевидцев Кая была в белой футболке, а ее волосы были зачесаны назад. Владимир Кличко участвовал в слушании, однако на видео его не показывали, пишет People. К слову, из соображений конфиденциальности в Сети соответствующее фото не было обнародовано.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью — архивное фото

Во время рассмотрения дела адвокат Кличко Даян Парк отметила необходимость предоставить спортсмену дополнительные юридические полномочия. В частности, речь шла о возможности обращаться к правоохранителям за помощью в расследовании и возвращении имущества, которое, по предположениям, могло быть незаконно присвоено посторонним лицом.

В итоге суд удовлетворил ходатайство и предоставил Кличко временные полномочия опекуна имущества Панеттьери, чтобы он мог защищать наследство дочери до назначения постоянного распорядителя. Кая является единственной наследницей имущества матери. Следующее слушание назначили на 7 декабря, однако судья отметил, что девочке не обязательно присутствовать.

Хайден Панеттьери с дочерью — архивное фото

Что известно об отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери познакомились в 2008 году, а затем начали встречаться. В 2013 году пара обручилась, а в декабре 2014-го у них родилась дочь Кая. Впоследствии их отношения завершились, а после разрыва 2018 Кличко получил опеку над ребенком.

Панеттьери внезапно умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Актрису нашли без признаков жизни в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина, а медики впоследствии констатировали ее смерть. После трагедии Кличко обратился в суд, чтобы получить полномочия защищать имущество, которое должно перейти в наследство. В судебных документах он выразил обеспокоенность, что часть вещей актрисы могли присвоить или продать без должного разрешения.

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