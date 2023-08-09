11-летняя дочь Поляковой выдала "базу" о депиляции женщин: "Хочу волосатая – и буду"

Оля Полякова показала, что думает ее младшая дочь о скандале по поводу высказываний известных мужчин.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что ее 11-летняя дочь Алиса думает на счет скандала об оскорбительных высказываниях Остапчука, Позитива и Буше в сторону женщин.

В сторис своей страницы в Instagram Полякова рассказала, что когда просматривала ленту в фотоблоге, где знаменитости сейчас активно делятся своими "неидеальными" фото, у ее дочери появилось мнение по поводу скандала:

"Листая ленту в Instagram, увидели пост у alyona alyona, где она прекрасная сидит с арбузом. Мой ребенок сказал мне гениальную фразу. Алиса, младшая. Говорит: "Мама, посмотри на эту девушку и поучись у нее самооценке". Я поняла, что она права. Алена, ты крутая", – сказала Полякова.

А также певица показала реакцию своей дочери на высказывания Остапчука, Позитива и Буше о депиляции женщин: "Хочу волосатая – и буду! И мне плевать на вас", – говорит в видео девочка.

11-летняя дочь Поляковой рассказала, что она думает о депиляции женщин

Напомним, что ранее мы писали о том, что реперша alyona alyona обнародовала свои фото, где сидит в купальнике и ест арбуз. Артистка не стала использовать фотошоп или фильтры, чтобы усовершенствовать себя. Таким образом, реперша отреагировала на неэтические выражения Остапчука, Буше и Позитива о депиляции женщин.

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