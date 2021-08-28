11-месячного племянника Шэрон Стоун госпитализировали: "Нам поможет только чудо"

Мальчику диагностировали полиорганную недостаточность.

Голливудская актриса Шэрон Стоун, которая недавно рассказала, как пережила клиническую смерть, снова поделилась шокирующей новостью.

Звезда рассказала, что ее 11-месячного племянника срочно госпитализировали в больницу с полиорганной недостаточностью.

Она опубликовала снимок, сделанный в реанимации, на котором тело ребенка полностью покрыто медицинскими трубками, датчиками, а во рту — аппарат ИВЛ.

Племянник Шэрон Стоун / instagram.com/sharonstone

"Моему племяннику и крестнику Риверу диагностировали полиорганную недостаточность. Пожалуйста, молитесь за него. Нам поможет только чудо", — пишет знаменитость.

Мальчика госпитализировали 27 августа рано утром после того, как родители нашли его в критическом состоянии в кроватке. Что стало причиной болезни, пока неизвестно.

Отметим, что Ривер родился в сентябре 2020 года. Он сын брата Шэрон Патрика. Актриса показывала и раньше племянника фанатам: публиковала фото и видео с ним.

Напомним, что и Шэрон приходилось бороться за свою жизнь. Она 20 лет назад чуть не умерла во время кровоизлияния в мозг.

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