12-летняя дочь Ани Лорак и Мурата неожиданно станцевала для его новой жены возле бассейна

Экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу порадовал поклонников семейным видео, которое было снято на дне рождения жены Мурата Лилии.

Как известно, сейчас Мурат с 12-летней дочерью Софией от Ани Лорак вместе с новой женой, визажисткой из Киева Лилией и ее дочерью от предыдущих отношений, находятся в Турции. Там они встретили 27-й день рождения Лилии.

Как у себя на странице в Instagram рассказал Налчаджиоглу, он с их с Лилией дочками подготовил ей сюрприз. Мурат и девочки сделали "шоу". И пока Лилия загорала возле бассейна, Мурат выступил ведущим в бассейне, а их дочери вместе с подружками окружили Лилию, спели и станцовали для нее.

В свою очередь, подписчики страницы бизнесмена поделились впечатлениями от увиденного: "Можно заказать балет на праздник?", "Ну лучше уже не снять никакое другое видео", "спасибо за отличное настроение".

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу показал, как его 12-летняя дочь от Ани Лорак ткнула его новую жену Лилию лицом в торт. Девочка разыграла избранницу отца.

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