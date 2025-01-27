12-летняя дочь Лилия Ребрик стала актрисой и похвасталась первыми профессиональными достижениями

Ребрик тоже рассказала об успехах Дианы.
Дочь украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик и танцора Андрея Дикого решила пойти по стопам звездных родителей.
В частности, 12-летняя Диана является довольно творческой и артистичной девочкой. Очевидно, это она переняла от звездных родителей, которые тесно связали свою жизнь с творчеством. Более того, Диана не собирается уступать, и будет идти по стопам мамы и папы. Ранее она уже начала профессионально заниматься бальными танцами и даже участвовала в разных турнирах, а в этот раз приобщилась к актерству.
В частности, Диана уже добилась определенных успехов. Как поделилась Лилия Ребрик, старшая дочь сейчас пробуется на роль в кино. Ведущая уже оценила умения Дианы. Как отметила Лилия Ребрик, девушка просто невероятно передает всю глубину эмоций.
"А это я подловила Диану на пробах в кино. Моя невероятная и глубокая Ди", – поделилась ведущая.
Напомним, недавно Лилия Ребрик хвасталась, какое новое слово научилась произносить ее 10-месячная дочь. Особенно Андрея Дикого это очень растрогало.
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