12-летняя дочь Уэста и Кардашьян шокировала внешним видом с черными зубами и тату на лице

Дочь американского рэпера Канье Уэста и светской львицы Ким Кардашьян ошеломила довольно эпатажным образом.

12-летняя Норт поэкспериментировала над внешним видом и похвасталась результатом в своем Instagram. Дочь экс-супругов заплела косички с голубыми длинными искусственными волосами, также она надела светлые линзы и добавила к макияжу наращенные ресницы.

Но это не все, чем эпатировала Норт. Она надела грилзы, поэтому ее зубы выглядели черными, а также показалась с пирсингом в носу и татуировками на лице. Правда, тату и септум - не настоящие, а имитация.

Подписчики Норт были несколько озадачены. Одни били тревогу, что, мол, девочке не хватает родительского воспитания, а другие советовали успокоиться, поскольку дочери Уэста и Кардашьян сейчас 12 лет, поэтому такой образ может быть следствием переходного возраста: "Плохая родительская опека", "она подросток и делает подростковые вещи", "это не круто", "она просто подросток, который самовыражается".

Отметим, Норт - старший ребенок экс-супругов Канье Уэста и Ким Кардашьян. Также знаменитости воспитывают 9-летнего Сейнта, 7-летнюю Чикаго и 6-летнего Псалма.

Канье Уэст и Ким Кардашьян состояли в браке с 2014 года до 2021-го. Недавно светская львица назвала их отношения "токсичными" и объяснила, почему на самом деле развелась с рэпером.