12-летняя дочь Веры Брежневой шокировала взрослым видом и очаровала красотой

Девочка растет настоящей красавицей.
Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара уверенно наступает звездной маме на пятки.
12-летняя девушка растет настоящей красавицей и уже имеет немало поклонников. На странице Instargram Сара поделилась свежими снимками, сделанными в одном из ресторанов Киева.
По всей вероятности, в этом заведении звездная мама девушки Вера Брежнева праздновала свой день рождения. Как известно, артистке 3 февраля исполнилось 40 лет.
На кадрах 12-летняя Сара предстает с новой прической – девушка сделала себе каре, она одета в черные брюки, гольф и пиджак. А образ завершил вечерний макияж.
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Как отметили подписчики страницы Сары, в таком виде сложно сказать, что ей 12 лет. "Сара, вы выглядите потрясающе. Но, вам точно 12?", "я бы дала 18, не меньше", "какая красотка! Просто роскошная и сексуальная девушка".
Отметим, что Сару Вера Брежнева родила 14 декабря 2009 года от украинского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым была в браке в течение шести лет.
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