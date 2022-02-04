12-летняя дочь Веры Брежневой шокировала взрослым видом и очаровала красотой

Девочка растет настоящей красавицей.

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара уверенно наступает звездной маме на пятки.

12-летняя девушка растет настоящей красавицей и уже имеет немало поклонников. На странице Instargram Сара поделилась свежими снимками, сделанными в одном из ресторанов Киева.

По всей вероятности, в этом заведении звездная мама девушки Вера Брежнева праздновала свой день рождения. Как известно, артистке 3 февраля исполнилось 40 лет.

На кадрах 12-летняя Сара предстает с новой прической – девушка сделала себе каре, она одета в черные брюки, гольф и пиджак. А образ завершил вечерний макияж.

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Как отметили подписчики страницы Сары, в таком виде сложно сказать, что ей 12 лет. "Сара, вы выглядите потрясающе. Но, вам точно 12?", "я бы дала 18, не меньше", "какая красотка! Просто роскошная и сексуальная девушка".

Отметим, что Сару Вера Брежнева родила 14 декабря 2009 года от украинского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым была в браке в течение шести лет.

Вера Брежнева с младшей дочерью Сарой / jetsetter.ua

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