13 лет тотального контроля закончились: суд в США приостановил опеку отца над Бритни Спирс

Это может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды.
Американский суд постановил, что отец Бритни Спирс больше не её опекун. 13 лет тотального контроля закончились.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Суд в США приостановил опеку отца над Бритни Спирс.
Ему назначили временную замену, сообщает телеканал NBC. Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды.
Напомним, недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.
Ранее отец Бритни Спирс отказался от опеки.
Напомним:
- Отец Бритни Спирс намекнул на психические расстройства дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду";
- Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу.