13 лет тотального контроля закончились: суд в США приостановил опеку отца над Бритни Спирс

13 лет тотального контроля закончились: суд в США приостановил опеку отца над Бритни Спирс

Это может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды.

Американский суд постановил, что отец Бритни Спирс больше не её опекун. 13 лет тотального контроля закончились.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Суд в США приостановил опеку отца над Бритни Спирс.

Ему назначили временную замену, сообщает телеканал NBC. Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды.

Напомним, недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.

Ранее отец Бритни Спирс отказался от опеки.

Напомним:

Отец Бритни Спирс намекнул на психические расстройства дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду";

дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду"; Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу.

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