13-летнего сына Славы Демина обвинили в краже: ведущий прокомментировал

Украинский ведущий и блогер Слава Демин рассказал о неприятном инциденте, случившемся с его сыном Владиславом.

Как признается Слава, его сын перед школой зашел в магазин и был невнимателен при расчете картой за продукты. Так, услышав присущий звук якобы снятия денег, Владислав забрал продукты и уже собирался идти с магазина. Впрочем, на выходе подростка остановил охранник и позвонил звездному отцу. Как оказалось, у сына Демина не хватило на карточке средств и он случайно не обратил внимание, что, несмотря на звук оплаты, операция была неуспешной. Так, ведущий заверил, что это стало уроком 13-летнему сыну.

Слава Демин с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Сына обвинили в краже. Может, эта история будет полезна вам и вашим детям. У моего сына детская карта, привязанная к моему счету. Сегодня перед школой он зашел в магазин, скупился на 145 грн, пошел на кассу самообслуживания, приложил до терминала телефон и у него не хватило денег, мне пришло на телефон сообщение об этом, и я подумал, что сейчас что-то лишнее отложит и еще раз заплатит меньшую сумму, но он не увидел на терминале этого уведомления и не дождался чека. Сложил все в рюкзак и ушел. Охранник остановил и позвонил мне. Влад говорит, что услышал "пик" и принял его за оплату. Это хороший опыт для него на будущее", - рассказал блогер в фотоблоге.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Машу обвинили в краже одежды на сумму 8 тыс. грн – она уже прокомментировала скандал и расставила все точки над "і".

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