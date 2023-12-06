13-летнему сыну известного украинского ведущего сделали операцию

Шоумен рассказал, почему его сыну понадобилось хирургическое вмешательство и как он себя чувствует.

Украинский ведущий Слава Демин сообщил, что его 13-летнему сыну Владиславу сделали операцию.

В своем Instagram шоумен объяснил, зачем парню понадобилось хирургическое вмешательство. Оказалось, что Владиславу нужно было удалить аденоиды.

Пост Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

"У сына операция по удалению аденоидов. Заполнили все документы, пациент уже в палате", – поделился Демин.

Сын Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

Операцию Владиславу уже сделали. По словам Демина, все прошло отлично. Однако аденоиды оказались большими, и их отправили на гистологию. В настоящее время сын Демина уже отошел от наркоза и находится в палате.

Пост Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Операция закончилась. Сейчас сон и отход из наркоза", – отметил шоумен.

Сын Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кстати, в больнице с сыном находится бывшая жена Демина – Ксения. Оказалось, что обоим родителям в палату нельзя, поэтому супруги решили, что с Владиславом должна сидеть именно мама.

Бывшая жена Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

"В палате с ребенком может быть только один из родителей. Мы решили, что это будет мама. Я смогу увидеть сына только вечером, если не будет кровотечения и его отпустят домой. Или только завтра (7 декабря – ред.) утром", – отметил шоумен.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, ранее Слава Демин уже сообщал, что его сыну будут делать операцию. Тогда шоумен показался с Владиславом в больнице, но не вдавался в подробности.

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