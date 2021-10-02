13-летний сын Потапа и Горовой рассказал о своем заработке

Также парень охарактеризовал своих родителей.

Сын звездной экс-четы продюсеров Потапа и Ирины Горовой — Андрей — которому рэпер подарил на 13-летие биткоины, рассказал о своем заработке.

Так, семиклассник ведет свой блог в Instagram, где у него уже почти 40 000 подписчиков. Потапенко поделился, что именно благодаря звездным маме и папе начал зарабатывать деньги в Сети. Раньше, когда парень активно вел страницу, мог за рекламу получать 50 долларов. Об этом он рассказал в программе "Звездный путь".

Андрей также признался, что ранее Потап платил ему за хорошие оценки в школе.

"12 баллов — 120 грн, 11 баллов — 110 грн, 10 баллов — 100 грн, 9 баллов — 90 грн, 8 баллов — 80 грн, 7 — 70 грн. 2 балла, тогда минус 100 грн, а за 1 балл — минус 110 грн", — поделился он.

Подросток рассказал, что такую систему они придумали вдвоем, чтобы у него была мотивация учиться.

instagram.com/realpotap

Андрей добавил, что учится хорошо и чаще получает оценки 9, 8, 7. Но бывало и такое, что за один день парень мог принести в дневнике три двойки. Тогда, говорит, родители его очень ругали.

Также парень описал своих родителей.

instagram.com/potapchiq

"Мама все любит контролировать, она очень воспитанный человек, делает все правильно и пошагово. Она добрая, красивая, готовит еду. Мама больше серьезная, а папа — веселый. Он для меня лучший папа, с ним есть о чем поговорить. Хороший, добрый, выслушает, не перебьет. Стучит в дверь, когда заходит в комнату, это самое главное. Идеальный папа для меня", — поделился Андрей.

Юноша признался, что ему очень не хватает времени, проведенного с папой, поскольку они живут отдельно. Также из-за плотного графика рэпера им пока что удается видеться раз в полторы недели.

instagram.com/potapchiq

Напомним, недавно экс-муж Ирины Горовой UGO признался, как отреагировал на ее роман с Потапом. На момент отношений Алексея с Ириной, Юрий еще жил с женой.

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