13-летний сын Тины Кароль на карманные деньги купил сладости, чтобы встретить украинских беженцев в Варшаве

Мальчик приехал в Польшу на школьные каникулы.

Сын певицы Тины Кароль, 13-летний Вениамин Огир, который живет и учится в Лондоне, на школьные каникулы приехал в Польшу.

Мальчик выразил желание помочь звездной маме поддержать украинцев, вынужденных ехать в Польшу в поиске убежища.

На центральном Варшавском вокзале Вениамин встречал семьи, приехавшие из Украины, угощал детей сладостями. Подарки для детей подросток купил за свои карманные деньги, сэкономленные за время обучения.

Тина Кароль поделилась, что Вениамин также участвовал в акции по сбору денег для украинских беженцев в Англии: он танцевал гопак в украинском культурном центре, где было собрано три тысячи фунтов.

Деньги передали в Британский фонд помощи пострадавшим от войны в Украине.

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