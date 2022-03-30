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13-летний сын Тины Кароль на карманные деньги купил сладости, чтобы встретить украинских беженцев в Варшаве

13-летний сын Тины Кароль на карманные деньги купил сладости, чтобы встретить украинских беженцев в Варшаве

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13-летний сын Тины Кароль на карманные деньги купил сладости, чтобы встретить украинских беженцев в Варшаве

instagram.com/tinakarol_fantina

Мальчик приехал в Польшу на школьные каникулы.

Сын певицы Тины Кароль, 13-летний Вениамин Огир, который живет и учится в Лондоне, на школьные каникулы приехал в Польшу.

Мальчик выразил желание помочь звездной маме поддержать украинцев, вынужденных ехать в Польшу в поиске убежища.

На центральном Варшавском вокзале Вениамин встречал семьи, приехавшие из Украины, угощал детей сладостями. Подарки для детей подросток купил за свои карманные деньги, сэкономленные за время обучения.

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Тина Кароль поделилась, что Вениамин также участвовал в акции по сбору денег для украинских беженцев в Англии: он танцевал гопак в украинском культурном центре, где было собрано три тысячи фунтов.

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Деньги передали в Британский фонд помощи пострадавшим от войны в Украине.

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