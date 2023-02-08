13-летняя дочь Веры Брежневой подчеркнула бюст пикантным топом

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара уверенно наступает на пятки своей знаменитой маме.

Девушка каждый день приобретает новых подписчиков в Instagram и это не удивительно – ведь 13-летняя Сара любит делиться своими красивыми фото. Вот и на этот раз Сара Киперман запостила романтические фотографии, на которых предстает в женственном образе.

На черно-белых фото Киперман изображена в белых джинсах с высокой талией и черном топе на бретелях, который подчеркнул бюст дочери Брежневой. "Мой собственный конкурс: AB" – загадочно подписала снимки Сара.

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

В свою очередь, фолловеры страницы Киперман наделали ей комплиментов: "Вот и выросла прекрасная принцесса", "какая красивая девочка", "какая же ты красавица растешь", "просто вся в маму".

Отметим, что Сара - младшая дочь певицы Веры Брежневой от экс-мужа, бизнесмена Михаила Кипермана. Также у Брежневой есть старшая дочь, 21-летняя Соня, отцом которой является Виталий Войченко, с которым артистка пробыла в гражданском браке два года.

Вера Брежнева с дочерью Сарой / Фото: instagram.com/ververa

Дочь Веры Брежневой Сара с отцом / Фото: instagram.com/sswlvix

Напомним, что несколько месяцев назад младшая дочь Веры Брежнвой Сара показала своего бойфренда. Девушка поделилась, как возлюбленный поздравил ее с 13-летием.

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