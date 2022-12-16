13-летняя дочь Веры Брежневой показала своего бойфренда

Младшая дочь певицы Веры Брежневой от экс-мужа, бизнесмена Михаила Кипермана Сара Киперман 14 декабря отпраздновала день рождения.

Девушке исполнилось 13 лет. На своей странице в Instagram Сара поделилась несколькими фотографиями с празднования. Так, Сара собрала друзей и родственников в одном из заведений Риги, Латвия, где сейчас находится. Воспользовавшись услугами местного event-агентства, Сара красиво задекорировала помещение, кроме того, дочери Брежневой презентовали красивый торт с изображением губ. Сама же виновница торжества порадовала присутствующих диджейсетом, поскольку Сара занимается диджеингом.

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Именинница провела свой праздник в красивом мини-платье и на каблуках. Впрочем, фолловеры больше всего обратили внимание на парня, которого Сара также отметила в своих сторис. На фотографии, которой девушка поделилась в Instagram, изображен таинственный парень, который презентовал Саре роскошный букет роз. Фото Сара подписала: "Один год с моей родственной душой".

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Юзеры сразу припустили, что этот парень – бойфренд Сары. Такие выводы они сделали из того, что и сам парень перепостил сторис Сары себе в фотоблог и также акцентировал внимание на том, что они уже год как вместе. Кроме того, под фотографиями парня Сара смело признается ему в любви и пишет my love.

Бойфренд младшей дочери Веры Брежневой / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд младшей дочери Веры Брежневой / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд младшей дочери Веры Брежневой / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд младшей дочери Веры Брежневой / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд младшей дочери Веры Брежневой / Фото: instagram.com/saintandersson

Напомним, ранее Вера Брежнева показала, как поздравляла дочь Сару с днем рождения и поделилась ее фото из детства. Артистка похвасталась, как из маленького цыпленка ее дочь стала настоящей красавицей. В то же время, фаны Брежневой обратили внимание на то, что ее дочь выглядит довольно по-взрослому.

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