13-летняя дочь Веры Брежневой удивила взрослым видом и своей худобой

Сара на свежих фото показала, как выглядит.
Дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – впервые за долгое время порадовала поклонников контентом.
13-летняя девушка, которой в декабре исполнится уже 14 лет, опубликовала в своем Instagram серию свежих фотографий и показала, как сейчас выглядит. На снимках Сара показалась в черном платье с открытой спиной. Девушка позировала перед объективом фотокамеры в одной из гостиниц Женевы, Швейцария.
"Возвращаюсь", — загадочно подписала серию фотографий Сара Киперман.
Между тем, пользователи в комментариях под фото выразили свое удивление. В частности, они отметили, что дочь Веры Брежневой выглядит взросло, словно девушке совсем не 13 лет. Некоторые фанаты вообще были обеспокоены, что девушка очень сильно худая.
- Какая худенькая! Ноги слишком худые
- Я не верю, что ей 13, она выглядит как 20
- Какая взрослая уже!
Напомним, Вера Брежнева родила дочь Сару в декабре 2009 года в браке с Михаилом Киперманом. Также у артистки есть от бизнесмена старшая дочь Соня, которая появилась на свет в 2001 году.
Вторым мужем певицы стал композитор Константин Меладзе, за которого она вышла замуж в 2015 году. В 2023 Вера Брежнева объявила, что они развелись, не став называть причины. Недавно ведьма Мария Тихая предположила, что почему супруги разорвали свои отношения и появился ли у артистки новый избранник.
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