13-летняя София Самолюк обманула организаторов Sanremo Junior, которые планировали ее выступление с россиянами на одной сцене

13-летняя украинская певица София Самолюк ошеломила своим поступком весь мир.

Девочка отказалась выступать на одной сцене с россиянином на престижном вокальном фестивале Sanremo Junior в Италии. Сделала это юная артистка со сцены мероприятия.

Сегодня в студии "Сніданку з 1+1" София рассказала, как на ее поступок отреагировали организаторы музыкального мероприятия. По словам певицы, после ее громкой речи со сцены о государстве-террористе россии, многие зрители в зале поддержали ее. А вот организаторы вообще ничего не сказали артистке:

"Ко мне подходило много участников и гостей из зала. Организаторы никак не отреагировали совсем. Музыканты, все в зале были ошеломлены. Мне говорили очень много слов поддержки. Организаторы до сих пор ничего не сказали, никак не принесли извинения. Совсем ничего", — поделилась Самолюк.

Девочка также рассказала, что когда узнала, что в конкурсе примет участие россиянин, то не подала никакого вида. София намеренно посещала все репетиции, чтобы потом иметь возможность выйти на сцену и сказать все, что думает о россии:

"Я специально делала вид, чтобы никто ничего не понял. Я принимала участие во всех репетициях, все делала, как и все участники. Перед выходом я спрятала листик с речью себе в рукав пиджака. После разговора с организаторами, которые совсем не хотели ничего слушать. …Когда мы подошли и сказали, что не должно так быть… Не может россия участвовать в мировом фестивале… Нам сказали, что дети здесь ни кпри чем, музыка ни при чем, просто идите и не мешайте… Я волновалась, чтобы у меня не забрали мою речь. Я даже думала, что у меня могут выключить микрофон", — рассказала София.

Девочка призналась, что она не сожалеет о своем поступке и после множества слов поддержки она лишний раз убедилась, что поступила правильно.

Также Самолюк поделилась, что у нее уже запланированы новые выступления. Один из них – в известном телевизионном шоу, однако в каком именно, юная артистка пока не может говорить.

13-летняя украинка отказалась выступать с россиянами в Сан-Ремо

Как мы ранее писали, 13-летняя украинка София Самолюк ошеломила своим поступком во время вокального фестиваля Sanremo Junior в Италии. Девочка отказалась выступать на одной сцене с участником из россии.

Самолюк вышла на сцену мероприятия, где выразила мощную речь. В частности, юная артистка отметила, что не будет петь на одной сцене с участником от страны-террористки, которая убивает украинских детей. Также певица выразила надежду, что на следующий год участников от страны-террористки на конкурсе не будет.

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