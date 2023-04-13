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13 женщин обвиняют путиниста Жерара Депардье в изнасиловании и домогательствах — СМИ

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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429
Время на прочтение
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13 женщин обвиняют путиниста Жерара Депардье в изнасиловании и домогательствах — СМИ

Фото: Associated Press

Актер отрицает все обвинения.

74-летний французский актер Жерар Депардье был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Сразу 13 женщин обвиняют скандалиста в противозаконных действиях, однако только трое подали официальное заявление в полицию. Как рассказали инсайдеры Mediapart, расследование длится уже несколько месяцев.

По словам жертв, актер иногда добивался их прямо на съемочной площадке на глазах у коллег. Такие случаи были не один год. Жертвы уверяют, что Депардье позволял себе подобные проделки длительное время с 2004 года.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Отметим, что уже не в первый раз против актера выступают с подобными заявлениями. В 2021 году известная актриса Шарлотта Арнольд заявила, что во время репетиции в загородном доме Депардье изнасиловал девушку. Впервые актриса подала заявление против Жерара в 2018 году, но тогда прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств. За три года Шарлотта выдвинула обвинения снова, но уже не скрывая своего имени.

Также напомним, что ранее одиозный Жерар Депардье оскандалился после своих заявлений о том, что он "любит россию" и считает войну в Украине "чепухой".

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Дата публикации
Просмотры
429
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