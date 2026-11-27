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- Гламур
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"14 часов стресса": избранница Тараса Цымбалюка шокировала признанием о "Голосе страны"
Актриса призналась, сколько часов стресса зафиксировал ее фитнес-трекер в день массового обсуждения ее выступления.
Украинская актриса Елена Светлицкая вспомнила волну критики после участия в Голосе страны и рассказала, как пережила массовое обсуждение своего выступления в соцсетях.
Об этом знаменитость рассказала журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» . После появления на музыкальном проекте актриса очутилась в центре бурных дискуссий. Она исполнила песню Гайтаны, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной.
Впоследствии Светлицкая смогла переосмыслить пережитое и поняла, что негативные комментарии часто говорят о самих критиках. Впрочем, эмоционально этот период дался ей непросто. Об уровне напряжения того дня свидетельствовали даже показатели фитнес-трекера.
«Сейчас уже прошло достаточно много времени после этого события. И я понимаю, что умом я понимала, что это не обо мне больше. Это больше о тех людях, которые боятся проявляться, боятся идти к своим мечтам, своим целям. Но в сердце все равно было больно. Мой трекер Whoop показал 14 часов стресса в тот день, когда все обсуждали меня в Threads», – поделилась Елена.
В то же время актриса не считает этот опыт исключительно отрицательным. По ее словам, он помог ей стать более устойчивой к публичной критике и научиться выдерживать давление.
«Но это для меня о каком-то внутреннем расширении моей души и готовности держать удар. Ведь хейт – это налог на успех», – подытожила Светлицкая.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ
Напомним, недавно любимая Тараса Цымбалюка, Елена Светлицкая, обрила его налысо. Актер похвастался новой прической .