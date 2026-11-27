Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

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Украинская актриса Елена Светлицкая вспомнила волну критики после участия в Голосе страны и рассказала, как пережила массовое обсуждение своего выступления в соцсетях.

Об этом знаменитость рассказала журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» . После появления на музыкальном проекте актриса очутилась в центре бурных дискуссий. Она исполнила песню Гайтаны, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной.

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Елена Светлицкая

Впоследствии Светлицкая смогла переосмыслить пережитое и поняла, что негативные комментарии часто говорят о самих критиках. Впрочем, эмоционально этот период дался ей непросто. Об уровне напряжения того дня свидетельствовали даже показатели фитнес-трекера.

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«Сейчас уже прошло достаточно много времени после этого события. И я понимаю, что умом я понимала, что это не обо мне больше. Это больше о тех людях, которые боятся проявляться, боятся идти к своим мечтам, своим целям. Но в сердце все равно было больно. Мой трекер Whoop показал 14 часов стресса в тот день, когда все обсуждали меня в Threads», – поделилась Елена.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

В то же время актриса не считает этот опыт исключительно отрицательным. По ее словам, он помог ей стать более устойчивой к публичной критике и научиться выдерживать давление.

«Но это для меня о каком-то внутреннем расширении моей души и готовности держать удар. Ведь хейт – это налог на успех», – подытожила Светлицкая.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

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Напомним, недавно любимая Тараса Цымбалюка, Елена Светлицкая, обрила его налысо. Актер похвастался новой прической .

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