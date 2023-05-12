14-летний мальчик из села Новогригоровка о том, как попал в клип Imagine Dragons: "Я сначала не хотел"

Сашу Згурского отыскал клипмейкер Тай Арнольд, не раз приезжавший в Украину во время войны.

Клип известной американской группы Imagine Dragons на песню Crushed бьет просмотры в Сети.

Видео о войне в Украине было снято американским волонтером и фотографом Тай Арнольдом. Клип рассказывает реальную историю 14-летнего мальчика по имени Саша Згурский, который проживает в Николаевской области, в селе Новогригоровка неподалеку от линии фронта. Оно было оккупировано россиянами в течение пяти месяцев, пока населенный пункт не освободили украинские военные.

14-летний Саша рассказал "Суспильне. Николаев", как стал главным героем клипа культовой американской поп-рок группы. По словам парня, видео снимали в течение недели:

"Приехал один из Америки, он фотограф и певец. Он предложил мне сняться в этом клипе. Я сначала не хотел, но потом он рассказал, что: "Ты можешь стать известным, к тебе могут приехать волонтеры, помочь тебе дом отремонтировать". Поэтому я потом согласился", — рассказал Саша.

Также мальчик поделился, что когда в Новогригоровке начались обстрелы, он уехал, а вернулся назад осенью. Тогда же Саша увидел, что его дом полностью разрушен. Парень показал, что российские оккупанты сделали с его жильем и со школой, в которой он учился.

Мальчик признался, что надеется, что видео с ним увидит как можно больше волонтеров, инвесторов, которые помогут ему восстановить повреждения в его родном селе.

Отметим, что за сутки клип Imagine Dragons на песню Crushed собрало более 1,6 млн. просмотров.

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