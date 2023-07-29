14-летний сын Тины Кароль устроил "сцену ревности" из-за танца мамы с другим мужчиной в ресторане

Вениамин не смог сдержать эмоций и своей реакцией насмешил юзеров.
Украинская певица Тина Кароль недавно со своим сыном, 14-летним Вениамином, сходила в ресторан.
Там артистка встретила известного хореографа, участника "Танцев со звездами" Дмитрия Жука. Он, кстати, танцует в балете Кароль. Встретившись, старые знакомые не упустили возможности, чтобы вместе станцевать.
Жук пригласил Тину, чему, судя по реакции, не очень обрадовался Вениамин. На видео, появившемся в ТiкТок, сын звезды всем видом показал, что ему очень не понравилась идея танца мамы с другим мужчиной.
Пока Кароль весело танцевала с Дмитрием Жуком, все это время 14-летний Веня сидел очень нахмуренным и серьезным. Видимо, парень приревновал маму.
В свою очередь, юзеров насмешила такая реакция Вениамина и они отреагировали на видео следующими комментариями:
- Веня в шоке
- Я в этом мире Веня
- Вот влетит ей от сына
- Реакция Вени – бесценна
Напомним, что год назад Тине Кароль и Дмитрию Жуку приписывали роман. Слухи об отношениях артистов появились после того, как певица стала его продюсировать в качестве певца в рамках "Молодой крови". В свою очередь, Дмитрий уже успел прокомментировать догадки поклонников.
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