14-летняя дочь Брежневой встречается с 21-летним россиянином: СМИ раскрыли, кто он и чем занимается

Поговаривают, что пара более двух лет вместе.

Младшая дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – закрутила роман с бойфрендом-россиянином.

По крайней мере, так утверждают СМИ. Избранником 14-летней Сары якобы стал Андрей Бенедиктов, родом из Москвы. Мужчина, по данным медиа, переехал за границу на учебу, где взял себе фамилию Андерсон и поселился в Италии, где проживает с мамой и сама Киперман.

Сара Киперман с бойфрендом / Фото: instagram.com/sswlvix

Андрей является IT-предпринимателем, в 2020 году мужчина основал собственную компанию, которая занимается программированием сайтов и автоматизацией бизнеса. Между тем, отец Андрея, по данным СМИ, имеет спортивный бизнес в РФ и является совладельцем двух фитнес-клубов в Москве.

В настоящее время Андерсону 21 год. Сколько он находится в отношениях с Сарой Киперман – неизвестно. Впрочем, пара вместе уже больше двух лет. По крайней мере, 13-летие Сара уже встречала с Андреем и благодарила его за то, что год своей жизни провела с ним.

Сара Киперман с бойфрендом / Фото: instagram.com/sswlvix

Напомним, о бойфренде дочери Вере Брежневой активно заговорили после того, как Сара опубликовала с ним совместное фото. Девушка тогда поздравляла избранника с днем рождения.

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