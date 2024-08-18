14-летняя дочь Веры Брежневой показалась в объятиях бойфренда и публично обратилась к нему

Младшая дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – показалась с бойфрендом и публично обратилась к нему.

14-летняя Сара не скрывает, что не одинока. Девушка уже долгое время находится в отношениях с бойфрендом, по имени Эндрю Андерсон. И 18 августа у возлюбленного Сары важный праздник, он празднует день рождения.

Поэтому по особому случаю дочь Веры Брежневой публично обратилась к бойфренду. Сара Киперман поздравила избранника с днем рождения. Девушка не была многословной, впемто этого опубликовала их совместное фото, где она в черном кружевном платье позирует в объятиях возлюбленного.

Сара Киперман с бойфрендом / Фото: instagram.com/sswlvix

Отметим, сколько именно Сара Киперман находится в отношениях – неизвестно. Однако два года назад, в день своего 13-летия, девушка уже встречалась с бойфрендом. Она тогда благодарила избранника за то, что год своей жизни провела с ним. Так что, вероятно, парочка вместе уже более трех лет.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко рассказала о бойфренде своей 25-летней дочери. Исполнительница рассекретила, как знакомилась с избранником Ульяны и планирует ли парочка уже свадьбу.

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